La Sociedad de las Pesadillas regresa a Cinemex con 'El museo de los Warren'

Tras un primer fin de semana de éxito rotundo y salas llenas, el fenómeno de El Museo de los Warren: Un caso real de La Sociedad de las Pesadillas estará disponible un fin de semana más en la pantalla grande, del 26 al 31 de marzo. La cinta no sólo cumplió las expectativas, sino que las desbordó colocándose en el top 10 de películas más taquilleras de la semana y en el top 3 de las producciones mexicanas más vistas, logrando que, por petición directa del público, la película regrese a las salas de cine.

En charla con Excélsior, el equipo de investigadores comparte el recibimiento de la noticia, la cual fue una sorpresa.

“No lo podemos creer, verdaderamente nosotros ya de por sí estábamos completamente asombrados de tener un fin de semana; todavía no terminábamos de digerirlo y luego llegan y nos dicen que somos top 10 en México y que vamos otro fin de semana. La verdad es que no lo podemos creer, se siente como si estuviéramos en una simulación, pero estamos muy agradecidos”, compartió Raiza Revelles.

Para La Sociedad de las Pesadillas, el éxito de esta película no sólo es gracias al trabajo del gran equipo que está tras ellos, sino también a las personas que los siguen y a la hermandad que se ha formado alrededor de sus investigaciones.

“Creo que hemos logrado que nuestra comunidad esté muy orgullosa de nosotros. Algo que usualmente presumimos mucho es justo que nos llevamos muy bien con todos nuestros seguidores, porque son parte vital de nuestras investigaciones. Estamos constantemente cultivando esta relación muy bonita con ellos y siento que muchas veces nos ven como familia; entonces, el que vean esto que hicimos en el cine los tiene muy felices”, señaló Patricio Ramírez.

Tras este segundo aire en la cartelera local, la pregunta obligada es: ¿qué sigue? Ante este cuestionamiento, el equipo fue claro al expresar que quieren aumentar el nivel de sus investigaciones, no sólo en la parte técnica, sino también acceder a nuevos lugares que se encuentren en territorio mexicano y fuera de las fronteras.

Queremos subir el nivel de producción. Queremos ver si a todas las investigaciones llevamos camarógrafos con cámaras profesionales para que todo el tiempo haya lentes sobre nosotros y lo que está pasando, porque casi siempre lo grabábamos nosotros mismos. Raiza justo acaba de comprar un nuevo equipo —que no les vamos a spoilear qué es—, pero es equipo cazafantasmas de otro nivel para obtener respuestas tal vez más claras”, refirió Claudia Ramírez.

Con la satisfacción de haber conquistado la pantalla grande en un tiempo récord, el equipo se mantiene firme con su cierre de ciclo con los Warren, pero no descartan la posibilidad de realizar otro proyecto cinematográfico que pueda ser presentado en la gran pantalla.

Si tuviéramos la oportunidad de repetirlo con otro proyecto estaría increíble; nos gusta pensar en esto como un hasta pronto, no un adiós a las salas de cine. También lo que nos gustó mucho es que nos ayudó a que mucha gente nos conociera y nos empezara a brindar ayuda para conseguir más lugares para investigar”, destacó Raiza.

En este sentido, Andrea, Raiza y Claudia expresaron su interés por adentrarse en las entrañas del Metro de la Ciudad de México, algo que sus fans les han pedido desde hace mucho tiempo.

Ése nos lo han pedido mucho, dicen que está embrujadísimo y estamos emocionadas por poder ir a investigar eso, ojalá y se pueda”, mencionaron.

Para La Sociedad de las Pesadillas, la permanencia de esta cinta un fin de semana más en salas es la llave que abrirá las puertas a nuevas investigaciones que no te puedes perder una vez que las confirmen.