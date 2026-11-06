SIPINNA exige proteger a actriz de 13 años por abusos en película Manos Negras

El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) exigió garantías inmediatas para la actriz de 13 años que protagoniza la película Manos Negras. La dependencia gubernamental emitió un posicionamiento oficial este viernes tras las graves denuncias por explotación laboral y presuntos abusos en el set de filmación en Veracruz.

La institución advirtió que la integridad física, emocional y psicológica de los menores de edad siempre debe prevalecer sobre cualquier exigencia artística. En el documento oficial, las autoridades manifestaron su total disposición para brindar orientación jurídica a la adolescente y a su familia, para solicitar atención especializada inmediata y restituir sus derechos

Esta intervención oficial responde directamente a los reportes sobre las condiciones del rodaje financiado con apoyo del FOCINE. Las acusaciones señalan actos de negligencia en la producción que dirige Xavier Sala Camarena, quien presuntamente sometió a la menor a jornadas exhaustivas y maltrato psicológico.

La Secretaría Ejecutiva del SIPINNA anunció el impulso de una propuesta legislativa urgente. Esta iniciativa busca fijar reglas claras sobre horarios, acompañamiento y supervisión independiente, ajustando la Ley Federal del Trabajo a los estándares internacionales que prohíben someter a los menores a dinámicas laborales abusivas.

Renuncias masivas y maltrato en el set

Las alertas saltaron cuando integrantes del equipo de producción revelaron jornadas de trabajo superiores a las diez horas diarias para la adolescente. Según los testimonios filtrados a la prensa, el director obligaba a la menor a llorar de forma recurrente mediante técnicas cuestionables durante los extenuantes ensayos diarios.

Ante estas alarmantes condiciones de inseguridad, siete miembros del equipo técnico y creativo abandonaron el proyecto en protesta. Los profesionales que renunciaron denunciaron un trato sumamente hostil y poco profesional por parte del cineasta de 55 años, quien presuntamente aislaba a la niña del resto de la producción para ensayar a solas.

Afromexart había denunciado malos tratos en un comunicado. Foto: Afromexart

La crisis obligó a la intervención de las autoridades locales tras una llamada anónima. La Secretaría del Trabajo y el DIF regional ordenaron la presencia permanente de la madre de la menor en el set de filmación para vigilar todas las interacciones con el realizador durante las jornadas de grabación.

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) también tomó cartas en el asunto y solicitó de inmediato toda la documentación a los productores de la cinta. El instituto busca investigar a fondo las condiciones laborales del rodaje para determinar posibles sanciones. SIPINNA respaldó esta investigación en su comunicado oficial,

Financiamiento público bajo escrutinio legal

La trama de Manos Negras sigue la vida de una niña afrodescendiente en Veracruz que busca acceder a un aborto seguro tras sufrir una violación. La crudeza del guion y el trato en el set desataron fuertes críticas sobre la nula supervisión de los fondos públicos otorgados a proyectos con temáticas sensibles.

Rodaje de la película Manos Negras. Excélsior

Frente a esto, el SIPINNA sentenció categóricamente que contar historias sobre violencia jamás justifica reproducirla en los espacios de filmación. La dependencia recalcó que el consentimiento de los adultos responsables no sustituye los derechos de la infancia a recibir protección y respeto absolutos en sus entornos laborales.

El posicionamiento oficial también recordó que las procuradurías y fiscalías competentes pueden dictar órdenes de protección inmediatas ante cualquier indicio de vulneración. El caso sentará un precedente sobre la regulación del talento infantil en la industria cinematográfica nacional, exigiendo protocolos estrictos de bienestar.