Escuelas son evacuadas en Jáltipan, Veracruz, debido a un fuerte olor a gas

Alumnos y personal docente de varias escuelas tuvieron que ser evacuados en el municipio de Jáltipan, al sur de Veracruz, debido a un fuerte olor a gas.

Los ciudadanos señalaron que el olor provenía de la planta salina que se ubica en ese municipio de Jáltipan.

En ese lugar apenas hace un mes ocurrió una explosión.

Elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil llegaron al lugar y realizaron acciones preventivas.

Fueron ellos los que recomendaron a los estudiantes y personal de las escuelas desalojar como medida preventiva.

Sin embargo, el olor a gas no solo se percibió ahí, sino en varios puntos de la zona urbana del municipio de Jáltipan, muchos padres de familia, atemorizados, acudieron por sus hijos e hijas a las escuelas lo más rápido posible.

Protección Civil Municipal dio a conocer a través de un comunicado que el olor no representa un riesgo para la ciudadanía.

Sin embargo, pidieron mantenerse monitoreando las condiciones en la zona.

Las autoridades municipales indicaron que se comunicaron con Pemex, que confirmó que no existe ninguna fuga en su infraestructura.

El Ayuntamiento de Jáltipan pidió a la ciudadanía mantenerse al tanto de los comunicados por las vías de comunicación oficiales.