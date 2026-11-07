 Juan Manuel Bernal se mete en un papel escrito hace 77 años y hace una crítica al sueño americano

En plena posguerra, con un mundo en plena reconstrucción, Arthur Miller plasmó en su obra La muerte de un viajante una crítica punzante sobre el sueño americano. Ese mismo año lo reconocieron con el premio Pulitzer. El estadunidense hizo un texto que, a pesar del tiempo, sigue tan vigente 77 años después.

Una obra muy actual, terriblemente actual y un texto hermosísimo. No es casualidad, el maestro Miller se adelantó a lo que escribía, sabía lo que iba a pasar. La obra está más actual que nunca y se escribió en el siglo pasado, en 1949, se estrenó en el 50. Es de las historias que lo que quiere decir es exactamente que no hemos avanzado y que seguimos repitiendo los mismos patrones de conducta. Alguien decía, porque también la obra tiene su lado machista, pero ya cómo vamos a hablar de eso, pues sigue sucediendo, o sea, hay más conciencia, sí, pero eso no se ha erradicado. De lo que hablamos es de esta necesidad inmediata del éxito, más que acostumbrarnos al fracaso.

“Todo mundo busca el famoso éxito y ahora más con las redes que todos quieren ser influencers. Abro las redes y veo que ya todo mundo es sabio, todo mundo te dice: ‘a ver, si tienes este granito, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto’. Entonces, todo mundo ya se especializó sin especializarse, ¿no?, y entonces lo único que buscan es eso, el éxito efímero y el reconocimiento inmediato, el sueño americano, y luego la frustración que te da de todas las promesas que te hicieron con el american dream, de: ‘vas a vivir bien, cuando te retires vas a vivir tu final, los días que te queden, vas a vivir’ y todo es total mentira. Y no puede estar más actual con todo lo que está sucediendo hoy en el mundo”, compartió Juan Manuel Bernal, quien da vida a Willy Loman, el personaje principal de la obra que se presenta en el Teatro Rafael Solana.

El actor asegura que el texto de Arthur Miller mantiene su actualidad a pesar de haberse escrito hace 77 años. Elizabeth Velázquez

La puesta en escena, que permanecerá en cartelera hasta el próximo 6 de diciembre, comienza cuestionando el paraíso de vida que se prometía en la época de posguerra, en donde si trabajabas y te ibas haciendo de tus cosas, a pesar de hacerlo con créditos, al final se podría tener una vida plena en el ocaso, lo cual no siempre resulta así. Algo que sigue sucediendo.

“Sigue tocando los mismos temas porque siguen embarcados de una casa que nunca terminan de pagar. Lo que él dice en la obra, ‘este no terminó de pagar el refrigerador, ya se descompuso, la lavadora en la casa que le tienes que estar metiendo dinero y la sigues pagando y la sigues pagando y no ves cuando’, es exactamente lo mismo. La obra empieza cuando le digo a ella: ‘Explícame una cosa, te pasas toda tu vida trabajando para pagar una casa y cuando por fin es tuya, ya no hay quien la viva’.

Así empieza la obra, empieza cuestionando ese paraíso de vida que te prometieron y que no te cumplieron, y que para como están las cosas, vamos de mal en peor. Ahora ya no son los que llegan a 60. Los que ya no van a tener una pensión son los jóvenes, ya los jóvenes si no ahorran, no sé qué van a hacer.

“Está terrible, aterrorizante. Todos los problemas que hay ahorita con el Seguro Social, que si sí, que si no, que si la Ley 40, la no sé qué, es gente que todavía alcanzó una pensión, pero los que ya no… y todo eso lo apuntó Miller en esta obra”, agregó el actor.

La muerte de un viajante concluye sus presentaciones en la CDMX el 6 de diciembre, pero dará algunas funciones en el interior de la República, concluyendo el 16 de diciembre en Mérida.