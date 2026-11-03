Denuncian posibles riesgos para actriz de 13 años durante rodaje en Veracruz

El Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) confirmó que da seguimiento a señalamientos sobre las condiciones en las que se realiza el rodaje de la película Manos Negras, filmada en Xalapa y comunidades de Actopan, Veracruz, luego de denuncias que advierten posibles riesgos para la integridad física, emocional y psicológica de una actriz protagonista de 13 años.

El caso llegó formalmente al organismo el pasado 22 de octubre, cuando recibió de manera anónima señalamientos relacionados con las condiciones del rodaje de la cinta, beneficiaria del Programa Fomento al Cine Mexicano (FOCINE).

Desde entonces, el IMCINE ha dado seguimiento al caso, dentro de sus atribuciones y conforme a los Lineamientos de Operación del FOCINE”, informó el instituto, que además señaló haber solicitado a la producción la documentación necesaria para acreditar su cumplimiento.

El organismo confirmó también que el lunes 2 de noviembre no se realizó el rodaje que estaba contemplado, aunque en su comunicado no establece que se trate de una suspensión formal de la filmación.

Los señalamientos contenidos en un escrito dirigido al IMCINE, FOCINE y CFILMA se concentran principalmente en las condiciones de protección de la protagonista, de 13 años, debido a la naturaleza de algunas escenas contempladas en la historia.

Manos Negras, dirigida y producida por Xavi Sala, cuenta la historia de una niña víctima de violencia sexual que busca interrumpir un embarazo.

Quienes formularon la denuncia sostienen que la protagonista no tenía experiencia actoral previa y manifestaron preocupación sobre el acompañamiento y las medidas de protección establecidas durante el rodaje.

Uno de los principales cuestionamientos es la presunta negativa de la dirección de la película a incorporar una coordinación de intimidad, figura que, de acuerdo con el escrito, habría sido solicitada reiteradamente por integrantes de la producción ante las características de algunas escenas que debe interpretar la menor.

Los denunciantes pidieron por ello la intervención institucional urgente y plantearon incluso valorar una suspensión preventiva de las escenas que involucren a la protagonista o, en caso necesario, del rodaje, mientras se verifica que existan condiciones adecuadas para proteger su integridad.

El documento también refiere la salida de integrantes del equipo, incluida la productora en línea, así como personas que presuntamente habrían decidido no incorporarse o continuar trabajando en el proyecto debido a situaciones observadas durante la filmación.

Agrega que integrantes y exintegrantes del equipo podrían aportar testimonios, aunque algunos evitarían hacerlo públicamente por temor a eventuales repercusiones laborales o profesionales. Por ello, solicitaron mecanismos confidenciales para que cualquier investigación pueda recoger sus testimonios.

Frente a los señalamientos, el IMCINE sostuvo que mantiene comunicación con las personas responsables de la producción y estableció una postura expresa sobre la protección de menores en los proyectos cinematográficos.

La integridad física y emocional de las personas que participan en una producción, en especial de niñas, niños y adolescentes, debe ser prioridad en todos los proyectos cinematográficos”.

Hasta ahora, el instituto no determina responsabilidades ni confirma las irregularidades denunciadas. Lo que sí confirma es la recepción de los señalamientos, el seguimiento del caso, la solicitud de documentación a la producción y que el rodaje previsto para el 2 de noviembre no se llevó a cabo.