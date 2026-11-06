Nicolas Cage aprueba a Ryan Gosling como el nuevo Ghost Rider de Marvel

Nicolas Cage otorgó su visto bueno oficial al fichaje de Ryan Gosling como el nuevo Ghost Rider dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). El actor originario de California apoyó el reinicio de la franquicia y alabó las capacidades actorales del nuevo protagonista. La declaración de apoyo surgió cuatro meses después de la confirmación del elenco durante el panel principal de la Comic-Con de San Diego 2026.

El veterano intérprete encarnó a Johnny Blaze en las dos entregas cinematográficas estrenadas durante la década de los 2000. Ahora, lejos de emitir críticas sobre el relevo generacional, el artista demostró un entusiasmo evidente por el futuro del icónico motociclista. Su opinión representa un espaldarazo absoluto para la próxima etapa narrativa de Marvel Studios.

Ghost Rider fue interpretado por Nicolas Cage. Foto: Columbia Pictures

Gosling asume este reto actoral tras consolidar su estatus de superestrella internacional en los últimos años. Los altos mandos del estudio confían plenamente en su magnetismo para liderar esta millonaria superproducción y atraer a nuevas audiencias a las salas. La llegada del histrión al cine de superhéroes genera altas expectativas comerciales para las futuras carteleras.

El respaldo total al nuevo Motorista Fantasma

Durante una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, Cage validó por completo la elección de los ejecutivos para el papel del justiciero sobrenatural. El actor detalló su comunicación directa con el intérprete canadiense y expresó sus inmensos deseos de ver la versión final en la pantalla grande. Las palabras del histrión mitigaron las dudas de los fanáticos más puristas de los cómics.

"Ryan hará lo suyo con el personaje y tengo muchas ganas de verlo", declaró el actor ante la prensa especializada. El ganador del Oscar explicó que ambos artistas sostuvieron pláticas bastante agradables recientemente y mantienen un contacto frecuente. Además, le deseó la mejor de las suertes en esta millonaria aventura que encabeza la compañía de entretenimiento.

Ryan Gosling será el nuevo Ghost Rider de Marvel. Foto: AFP y Marvel Cómics

El respaldo público fortalece la imagen del nuevo protagonista frente a la exigente audiencia global. El intérprete de la saga original mantiene una fuerte asociación visual con el personaje del cráneo en llamas hasta la fecha. Los seguidores de la marca tomaron estas declaraciones como una transición pacífica y sumamente respetuosa entre ambas generaciones de actores.

Producción en marcha y secretos del reinicio

Marvel Studios anunció al nuevo estelar del proyecto, pero los ejecutivos omitieron el nombre exacto de la versión que protagonizará la cinta. La teoría principal de los foros especializados apunta a la reaparición de Johnny Blaze en el cine contemporáneo. La compañía productora mantiene el secreto bajo estricta llave y evita confirmar o desmentir los rumores que circulan en internet.

El cineasta Shawn Levy tomará las riendas de la dirección de esta ambiciosa cinta de acción. El director viene de arrasar en la taquilla mundial con Deadpool & Wolverine apenas unos meses atrás. Este proyecto marcará una nueva colaboración directa entre el realizador y el actor principal, quienes trabajaron juntos en Star Wars: Starfighter.

Ryan Gosling con el logo de Ghost Rider a sus espaldas. AFP

Los departamentos técnicos de la productora fijaron el inicio del rodaje para la primavera de 2027. El equipo de escritores moldea el guion bajo absoluta confidencialidad para evitar filtraciones sobre la trama central. La película formará parte fundamental de la Fase 7 del UCM y expandirá definitivamente el lado oscuro y mágico de este universo ficticio.

El calendario oficial de lanzamientos programó el estreno global de Ghost Rider para el 28 de julio de 2028. La cinta promete revolucionar la temporada de verano de ese año con una propuesta visual renovada y oscura. Los estudios apuestan todo su capital por esta franquicia para mantener su dominio comercial en los complejos cinematográficos internacionales.