Focos rojos y negligencia hacia actriz de 13 años en cinta 'Manos Negras' provocaron renuncias

Cuando los integrantes de la producción recibieron la invitación y el guion de Manos Negras, se sintieron emocionados de poder involucrarse en un proyecto que de entrada iba a descentralizarse de la Ciudad de México e iba a generar empleos y una derrama económica en Xalapa, Veracruz, donde sucedería la historia. No obstante, desde la preproducción del filme, que es liderado por el director español, nacionalizado mexicano, Xavi Sala, el crew comenzó a notar situaciones que para ellos eran focos rojos que no se podían permitir.

El principal que se detectó estuvo en el hecho de que la protagonista, una niña de 13 años de la cual no se revela el nombre por seguridad, no contó ni con el acompañamiento psicológico ni con el de un coach de intimidad para rodar varias de las escenas que planteaba el guion de Sala y que la mostraba como una niña que sufre abuso sexual, que queda embarazada y que busca interrumpir el embarazo. A esto se sumó la presión que sufrió la niña con jornadas de más de diez horas de trabajo, ensayos extenuantes durante toda la semana y escenas en las que el director la hacía llorar.

Excélsior pudo hablar con dos integrantes del crew que renunciaron a sus cargos y aceptaron contar lo que presenciaron, reservando su identidad por cuestiones de seguridad. Estas dos personas, de siete que renunciaron, se percataron de que el director sólo estaba interesado en sacar adelante su historia y no cuidó la integridad de una niña que no es actriz, que es ajena al mundo del cine y a la cual le pidió llevar a cabo secuencias que necesitaban acompañamiento de expertos que le explicaran ciertos detalles que iba a registrar frente a la cámara.

“Una de las escenas que se iba a filmar era cuando a la niña le iban a hacer un ultrasonido. Justo ahí yo pregunté por la coordinadora de intimidad. Le dije: ‘por cierto, ¿ya tenemos a la coordinadora de intimidad? y él dijo: ‘no, no lo considero necesario’. Fue cuando dije: “A ver, yo como cabeza de departamento creo que sí es necesario tener a esa figura porque la niña va a estar expuesta, va a estar muy vulnerable en estos momentos y ella tiene que contar con ese apoyo”, contó una de nuestras entrevistadas.

Él me contestó que siendo productor, guionista y director de su película era todo un profesional y dijo que no, que la actriz no necesitaba a la coordinadora de la intimidad porque la niña iba con a contar con protecciones físicas, es decir, un bóxer o una licra que cubriera sus partes. Inmediatamente dije que no, que yo no podía seguir así si no había una coordinadora de intimidad, ya que todos éramos responsables de ella en este momento y él se negó a tenerla porque creía y sigue creyendo que no es necesario”, contó a este diario quien quien renunció a la tercera semana del rodaje.

En otro momento, el director dijo que iba a filmar una escena en la que la niña, quien proviene de una familia humilde y en la vida real no ha tenido periodo menstrual, tenía que simular que se quitaba una toalla sanitaria.

“Cuando pregunté lo de la escena de la toalla me dijeron que todo iba a ser muy simulado, que las tomas iban a ser cerradas sobre su carita. Entonces dijimos que ella puede simular que se baja los pantaloncitos, que hace el cambio y todo. Acordamos que le íbamos a poner unas licras abajo para que ella se sintiera segura de que no se iba a ver nada. Vamos un día de scouting y Xavi dice: ‘Quiero que se cambie la toalla en esos matorrales’. Y nosotras así de: ‘¡Cómo que en esos matorrales?!, pero Xavi, en esos matorrales nadie se cambiaría una toalla’”, contó la otra persona que renunció a la segunda semana del rodaje y que curiosamente llegó a suplir el puesto de alguien que también había renunciado.

Luego de haber escuchado esto último, su otra compañera quiso complementar la historia.

“Nosotras le quisimos dar a entender que las mujeres, aunque sabemos que estamos menstruando, somos muy pudorosas y no nos cambiamos así a campo abierto una toalla. Este hombre no entendía que no podía permitir que la niña se cambiara la toalla sanitaria en unos matorrales que aparte no tapaban nada, pues no era un matorral tupido”, apuntó.

De igual manera este dúo contó a Excélsior situaciones que no les parecieron del director que está a tres días de concluir el rodaje que se llevó a cabo en cuatro semanas. Una de ellas es que al actor natural que en la historia es el abusador de la niña y a quienes las personas entrevistadas definieron como un gran ser humano y muy querido en la localidad, jamás le contó qué personaje interpretaría.

A otra señora de la tercera edad, también actriz natural, y quien interpretaría a una partera, la hizo llorar. En otra ocasión Sala le llamó a la mamá de la niña protagonista para reclamarle que por qué la niña tenía la mano vendada, que si no la sabía cuidar y también refieren de otra ocasión en la que él le llamó a la mamá de la pequeña para reclamarle el porqué la niña no tenía ropa, botas e impermeable para la lluvia.

Había ido a la casa de la niña por unos objetos personales y a los tres o cinco minutos que llegué, llegó Xavi por ella, la metió a su coche y sin venir acompañado, se la llevó. Me dijo que iban a ensayar. En eso le estaba explicando a la mamá de la niña que yo iba por unos objetos personales para llevarlos al set cuando recibe una llamada de él”, rememoró y continuó quien pidió a la coordinadora de intimidad en la escena del ultrasonido.

“La señora yo creo que tuvo el acierto de poner esa llamada en altavoz y claramente escuché cómo Xavi le decía que cómo era posible que no tuvieran ropa para la lluvia, impermeable, botas porque se iban a mojar. Y yo entre mí me quedé pensando y no recordaba una escena de lluvia con ella, sólo había una donde se está mojando la milpa. Seguí escuchando y le seguía reclamando. La mamá le decía: ‘Pues es que si llueve no nos mojamos porque no salimos. Y él le seguía diciendo que cómo era posible eso”, apuntó.

Otra señal de alarma entre el crew se dio cuando el director hizo un comentario, mientras preparaba una escena, y dijo que en tal escena debían tener cuidado con la niña porque “no le gusta que la toquen”.

“Estábamos hablando de la escena que más nos preocupaba, que era la de la revisión ginecológica y de pronto Xavi me dice: ‘Oye, por cierto, hay que tener mucho cuidado porque a la niña no le gusta que la toquen’ Y yo: ‘¿¡Cómo!?’. Le dije: ‘Gracias por la información, pero no entiendo por qué yo tendría que saber o no saber eso. Nadie debería de tocar a la niña. ¡Nadie! A esa niña nadie la tiene que tocar. Y voy a ser muy estricta con las personas que se le puedan acercar, que es básicamente vestuario, maquillaje, quien le pone el sonido y hay que ver si es mujer quien le pone el micrófono, si no, no. Le dije ¡ojo con lo que estás diciendo!’. Y me respondió: ‘No, no, es que a mí sí me gusta crear ambientes donde haya cariño y confianza”. Le dije: ‘A mí también me gusta eso, pero eso no implica que tengas que tocar a nadie, ni siquiera a un actor profesional’”, rememoró una de nuestras entrevistadas.

Tras una charla de hora y media en la que salieron muchos más ejemplos, como una vez que la niña se lastimó el pie y al director le interesaba sacar más la escena que el bienestar de su protagonista. Tras obtener su escena, el director se fue a comer sin saber más y fueron varias mujeres las que se quedaron con la niña y la llevaron a sacarse una radiografía.

“De pronto te vas dando cuenta que trabajas con alguien tan poco profesional y tan poco serio, que en mi opinión, yo podría decir que no es director, no es productor, tal vez es buen guionista, pero creo que se aprovechó un poco de todo el mundo”, contó una de las testigos.

Visita del DIF

Tras unos días de rodaje, el DIF de la región recibió una llamada anónima que evidenciaba las malas prácticas que se estaban dando hacia la niña, una menor de edad que al principio no era acompañada al rodaje por su mamá, ya que el director no le permitía estar ahí. De hecho el realizador de 55 años cuando ensayaba con la niña ciertas escenas, sacaba a todos y sólo se quedaba una persona de casting y él.

“Fue una llamada anónima que primero se realizó a la Secretaría del Trabajo de Xalapa. La Secretaría del Trabajo mandó al DIF para hacer este seguimiento y sólo así se logró que la mamá estuviera durante la filmación”, compartieron.

¿Qué se pide?

En la charla que Excélsior tuvo con las fuentes anónimas estuvo Valeria Ortiz de Cineastas Anónimos, colectivo y red de apoyo enfocado en la defensa de los derechos laborales, la construcción de la comunidad y la resistencia frente a los abusos en la industria cinematográfica.

Ella comentó que ésta no es la única producción que llevó a cabo un mal manejo del cuidado de su equipo tanto delante como detrás de cámaras y que la idea es evidenciar eso para generar las bases que regulen los sets y las filmaciones.

“Lo que estamos buscando como colectivas y como asociaciones dentro de la industria, es no sólo que esto no vuelva a pasar, sino que el gobierno dé fondos públicos para filmar producciones sin ningún tipo de regulación sobre el abuso y de violencia”, apuntó Valeria Ortiz.