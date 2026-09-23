Acoso cibernético se ubica como tercera forma de hostigamiento escolar

A partir del próximo 3 de noviembre entrará en vigor la regulación nacional para el uso de teléfonos celulares y tabletas en los planteles educativos del país; ante esta medida, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México alertó que el 14 por ciento, de los dos mil 721 reportes de bullying atendidos por el organismo desde 2019, corresponde a agresiones en espacios digitales.

De acuerdo con las cifras del propio Consejo, el acoso cibernético se ubica ya como la tercera forma de hostigamiento escolar más frecuente. Las agresiones físicas encabezan la estadística, con 29 por ciento; seguidas por las de tipo verbal, con 27 por ciento.

En cuanto a la distribución por nivel educativo, 47 por ciento de los casos se concentra en secundarias; 27 por ciento en primarias y 18 por ciento en educación media superior.

La normativa federal establece que en primarias y secundarias los dispositivos móviles podrán transportarse en la mochila, pero estará estrictamente prohibido utilizarlos durante las clases y los recreos, salvo en situaciones de emergencia.

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En la educación media superior, cada institución definirá las condiciones para su empleo pedagógico, mientras que en educación superior se promoverá un uso responsable y seguro.

La regulación de dispositivos se debe acompañar de educación digital, comunicación familiar y herramientas para prevenir e identificar el bullying y el acoso en espacios digitales, pues la convivencia escolar continúa más allá de las aulas", destacó el organismo.

Como parte de las acciones preventivas implementadas desde 2022, el Consejo Ciudadano ha sensibilizado a 28 mil 386 estudiantes y docentes, mediante pláticas y actividades lúdicas.

Asimismo, el organismo participa en las Jornadas de Sensibilización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y el Maltrato Infantil junto a la Secretaría de Educación Pública (SEP) , la Autoridad Educativa Federal y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

Para prevenir el acoso y proteger a la comunidad estudiantil, la institución recomienda a madres, padres y tutores observar cambios de conducta en los menores, mantener una comunicación abierta y reportar cualquier anomalía a las autoridades escolares.

En caso de ciberacoso, se aconseja no responder a las agresiones, bloquear al agresor y conservar la evidencia.