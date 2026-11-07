El racismo que forjó el mito: Jaalen Best revive la lucha de Muhammad Ali en El más grande

Imaginar a un joven de 18 años que a inicios de la década de los 60 acaba de ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y poder encontrarlo en un restaurante sería motivo de emoción, pero en Estados Unidos, que ese joven, a pesar de tener la gloria en sus manos, fuera negro no lo colocaba en un mejor lugar. Ese episodio lo vivió Muhammad Ali en una cafetería en su natal Louisville, Kentucky, al volver de la justa deportiva en Roma, cuando pidió que se le atendiera y la respuesta fue directa: “aquí no servimos a negros”. Todo durante el punto más álgido de la segregación racial estadunidense.

Para Jaalen Best, el actor que da vida al boxeador en la serie que narra su vida entre 1960 y 1964, El más grande (The Greatest), estos episodios de racismo y discriminación fueron los retos más grandes que tuvo que afrontar durante el rodaje, porque fue, de pronto, vivir en esos años y sentir lo que sentían las personas de color.

“Han pasado más de 50 años y seguimos viviendo lo mismo; quizás no con la misma magnitud, pero eso no significa que el problema haya desaparecido ni que no siga siendo un tema central. Esta serie me ha permitido comprender eso. Hubo un momento durante el rodaje —en el primer episodio, en la escena del restaurante— en el que me levanto de un salto para hablar con el encargado, quien básicamente me exige que me vaya. Tuve una reacción visceral, inmediata, al empezar a rodar esa escena. Me salió responderle, como diciendo: ‘¿Qué?’. Y ahí estaba yo, Jaalen, intentando vivir en aquella época.

Y fue como: ‘¡Guau! No puedo hacerlo’. Nuestro showrunner, Ben Watkins, me dijo: ‘Oye, Jaalen, quédate sentado ahí sin decir ni una palabra; quiero que entiendas lo que significaba ser negro y pertenecer a una minoría en aquel entonces’. Así que, mientras todo eso ocurría, me quedé callado, absorbiendo todo. Fue entonces cuando pensé: ‘Vaya, así es como se sentían’. Eso me permitió, realmente, ponerme en su lugar por un instante, ese momento cambió mi perspectiva sobre la serie y mi forma de actuar. Además, me ayudó a profundizar en la figura de Muhammad Ali, en la causa por la que luchó y en aquello por lo que todavía seguimos”, compartió el actor de 28 años.

La historia de Muhammad Ali, también conocido como Cassius Clay, no es fácil de contar, así como su contexto social. Al mismo tiempo pasaban muchas cosas, que aún siguen sucediendo, hay muchas aristas por donde tomar la vida de Ali, por lo que Jaalen tuvo no sólo que aprender sobre el boxeador, también todo lo que estaba a su alrededor.

“Sí, hay muchísimo. Es una persona... bueno, como diríamos, ‘complicada’, pero creo que hay algo hermoso en gente así: personas complejas que tienen tantas facetas por descubrir. Eso fue precisamente lo que me planteé al empezar este proceso: ‘Vaya, ¿cómo cuento esta historia?’. Pero me di cuenta de que —y debo felicitar a todo el equipo por esto— pudimos rodar de forma cronológica. También nos permitió contar la historia desde un punto concreto, lo que me ayudó a centrarme exclusivamente en esa época. En la primera temporada abarcamos desde el 60 hasta el 64; así pude ir construyendo el personaje —al joven Cassius Clay— paso a paso.

Eso me permitió sumergirme de lleno en el proceso, adentrarme en los años 60 e ir interpretándolo así, en lugar de tener que saltar de un lado a otro. Pero ese proceso consistió, en gran medida, en ver mucho material en YouTube, muchas entrevistas, y observar lo bien que se relacionaba con la gente. Estudié sus gestos, la forma en que se daba palmadas, sus expresiones faciales, su contacto visual; también analicé grabaciones de sus combates para ver cómo se movía y cómo lanzaba los golpes. Y luego está otro aspecto: la música, escuchar Motown, que era uno de sus géneros favoritos. Creo que, con el tiempo y a base de tanta repetición, todos esos elementos terminan integrándose en uno mismo, volviéndose algo natural”, compartió Jaalen.

Para darle vida a Muhammad Ali, Jaalen tuvo que aprender a boxear. Cortesía Prime Video

El reto no fue sencillo, y aunque Jaleen sólo tiene cuatro años en el mundo de la actuación profesional, el originario de Carolina del Norte ha logrado, al interpretar a Ali, muchas cosas que tenía en el tintero… como aprenderse a defender de los bullies y conocer parte de lo mejor que hay en él.

“Nunca había practicado boxeo, así que asumir el reto de dar vida a Muhammad Ali —especialmente dentro del cuadrilátero— resulta algo abrumador. Pero también fue divertido, porque soy deportista y realmente quería emprender este camino, este viaje. Siempre había querido boxear y aprender defensa personal; simplemente nunca tuve la oportunidad, o quizás nunca me esforcé lo suficiente para hacerlo. Un factor determinante, diría yo, es que sufrí acoso escolar de niño. Cuando te acosan de pequeño y no sabes cómo defenderte, este proceso fue, en cierto modo, una forma de aprender pensando en aquellos que me acosaban cuando era joven.

“Fue una manera de aprender a luchar y protegerme; y, casualmente, pude hacerlo mientras aprendía a pelear como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. En ese momento, me sentía imparable, pensaba: ‘No hay nada que pueda vencerme’, y creo que esa mentalidad fue muy saludable para mí; era lo que necesitaba. Me impulsó a asumir el proceso y a entregar 110%. Desde el estudio hasta el simple hecho de presentarme cada día —llevándome al límite, tratando de descubrir de qué estaba hecho realmente y si era capaz de lograrlo—, fui más allá de lo esperado. No solo para interpretar a Muhammad Ali, sino para convertirme en la mejor versión de mí mismo, una que nunca había visto o que había llegado a imaginar”, concluyó.