¡Sin tiempo ni reglas! ¿Cómo funciona El Más Allá o La Lejanía en La Noche del Demonio?

La Noche del Demonio construyó buena parte de su historia alrededor de un lugar que existe junto al mundo de los vivos, pero al que pocos pueden entrar y regresar. El Más Allá tiene sus propias reglas y entenderlas ayuda a explicar varios de los sucesos de Insidious.

¿Qué es El Más Allá en La Noche del Demonio?

Conocido originalmente como The Further, El Más Allá o La Lejanía es una dimensión espiritual que existe de forma paralela al mundo físico dentro de la franquicia Insidious.

No se trata simplemente del lugar al que van las personas después de morir. La saga lo presenta como una especie de plano intermedio habitado por almas de personas fallecidas y entidades malignas que buscan una oportunidad para acercarse al mundo de los vivos.

Una de sus características más reconocibles es que reproduce espacios conocidos. Casas, habitaciones, pasillos y otros lugares pueden encontrarse ahí, aunque aparecen rodeados de oscuridad, niebla y una iluminación mínima.

Por eso, cuando los personajes recorren El Más Allá pueden reconocer ciertos escenarios del mundo real. Sin embargo, las reglas físicas que conocen dejan de funcionar de la misma manera una vez que cruzan hacia este plano.

El Más Allá es una dimensión clave en la saga Insidious. Sony Pictures

¿Cómo puede una persona viva entrar a El Más Allá?

Una de las claves de La noche del demonio es que no hace falta morir para entrar a The Further. Algunas personas poseen la capacidad de abandonar temporalmente su cuerpo mediante una proyección astral.

Eso ocurre con Dalton Lambert, cuya facilidad para realizar viajes astrales pone en marcha buena parte de los acontecimientos de la primera película. El problema comienza cuando se aleja demasiado y termina perdido en esta dimensión.

Mientras una persona permanece allí, su cuerpo continúa con vida en el mundo físico. Su conciencia, sin embargo, se encuentra separada y mantiene una conexión que le permite regresar.

Esa habilidad también está presente en Josh Lambert, padre de Dalton. La conexión de ambos con El Más Allá termina convirtiéndose en una pieza fundamental de la historia de la familia y explica por qué ciertas entidades consiguen seguirlos.

The Further conecta el mundo de los vivos con los espíritus. Sony Pictures

¿Por qué Dalton queda en coma en Insidious?

La situación de Dalton permite entender uno de los mayores peligros de los viajes astrales. Al no conseguir regresar de El Más Allá, su cuerpo queda en un estado similar al coma mientras su conciencia permanece atrapada.

El problema no es únicamente encontrar el camino de vuelta. Un cuerpo sin su ocupante queda vulnerable ante las entidades que habitan The Further, algunas de las cuales buscan precisamente una oportunidad para entrar al mundo físico.

Por eso el Demonio de cara roja, también conocido como Lipstick-Face Demon, se interesa en Dalton. La criatura pretende utilizar su cuerpo para abandonar la dimensión espiritual.

La amenaza convierte el rescate del niño en una carrera contra el tiempo. Mientras más tiempo permanece separado de su cuerpo, mayor es el riesgo de que otra presencia consiga ocupar su lugar.

Dalton Lambert puede entrar a El Más Allá mediante viajes astrales. Amazon Prime

El tiempo no funciona igual dentro de The Further o El Más Allá

Otra de las reglas importantes de El Más Allá es que el tiempo no avanza de forma lineal. Pasado y presente pueden conectarse dentro de este espacio, algo que la franquicia utiliza para ampliar acontecimientos vistos en diferentes películas.

Una puerta, habitación o recorrido puede conducir a momentos relacionados con personas que estuvieron ahí mucho antes. De esta forma, The Further funciona también como un punto de conexión entre distintos periodos de la historia.

Esta característica ayuda a entender por qué determinados personajes pueden encontrarse con sucesos o personas vinculadas con acontecimientos anteriores sin que la cronología tradicional deba romperse.

La franquicia ha aprovechado esta regla para conectar historias separadas por años y mostrar que entrar a El Más Allá no implica únicamente desplazarse hacia otro lugar.

El Más Allá está habitado por espíritus y entidades malignas. Captura de Pantalla tráiler de YouTube

¿Cómo se puede salir de El Más Allá?

Para una persona viva, el objetivo es encontrar nuevamente su cuerpo y recuperar la conexión con él antes de que una entidad consiga ocuparlo.

El problema es que desplazarse por The Further puede hacer que esa conexión sea cada vez más difícil de seguir.

La primera Insidious muestra esta situación cuando Josh entra para buscar a Dalton. Su viaje permite observar con mayor detalle cómo el plano reproduce espacios familiares mientras esconde amenazas que pueden aparecer prácticamente en cualquier punto.

La franquicia también establece que ciertas personas tienen una mayor sensibilidad hacia este mundo.

Elise Rainier posee conocimientos sobre las entidades y los viajes astrales, por lo que se convierte en una de las principales guías frente a los fenómenos relacionados con The Further.

Su experiencia termina conectando diferentes historias de la saga y permite conocer más sobre las criaturas que habitan esta dimensión, los riesgos de cruzar hacia ella y las consecuencias que puede tener abrir una puerta que después resulte difícil cerrar.