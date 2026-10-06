Frentes Políticos / 6 de octubre de 2026

1. Evidencia ausente. Claudia Sheinbaum puso freno a la versión estadunidense sobre supuestos disparos desde México contra la Guardia Costera de EU, y admitió que “no tenemos evidencia”. La Presidenta aseguró que México pidió las pruebas a Washington, pues ni Guardia Nacional, Defensa ni Marina detectaron fuego desde territorio mexicano. Con todo, la Marina, a cargo del almirante Raymundo Morales, planteó operaciones espejo y desplegó 500 elementos en la frontera de Tamaulipas con helicópteros, drones y equipos antidron. Por ahora, la acusación estadunidense sigue sin lo elemental, la evidencia.

2. Los otros intereses. Layda Sansores, gobernadora de Campeche, prometió transformar la entidad y terminó ampliando el padrón de proveedores. Investigaciones periodísticas documentan que 48 empresas con RFC en la Ciudad de México aparecen en las agendas de trabajo estatales, mientras los constructores locales denuncian falta de obra y contratos. La coincidencia que levanta más dudas es WorgCorp, vinculada a su sobrino Gerardo Sánchez Sansores, pues comparte conexiones con un excolaborador de la gobernadora. En Campeche, para hacer negocios, no basta con estar registrados. Lo importante es la amistad.

3. Retoque. Margarita González Saravia habló maravillas de sus dos años de gobierno, pero la oposición la llamó a revisar las letras pequeñas. Eliasib Polanco, dirigente estatal del PRI, cuestionó el gasto destinado al acarreo en el Informe de la mandataria, y cuestionó las cifras de seguridad y economía. Marcela Hernández, presidenta de Somos en Morelos, fue todavía más directa, pidió dejar de maquillar la realidad y explicar qué está fallando frente a la violencia. Morena Morelos, naturalmente, vio “trabajo, honestidad y resultados”. En Morelos, la transformación difunde sus números; la oposición exige sólo que cuadren con la realidad.

4. Olvido. Un año después de las inundaciones que devastaron el norte de Veracruz, la reconstrucción sigue atrapada entre anuncios, proyectos y trámites, sin que el gobierno estatal se moleste por mejorar la zona. En Poza Rica, Álamo Temapache y Tihuatlán, los habitantes continúan protegiéndose con costaleras y defensas improvisadas ante nuevas lluvias. Se prometieron más de mil 500 mdp para rectificar cauces, dragar ríos y elevar bordos, pero las obras definitivas no terminan de llegar. La emergencia pasó, pero la solución por parte de la gobernadora Rocío Nahle llega a la lista de los rezagos. Como no andan en busca del voto… que el mundo arda.

5. Ajustes. La relatora especial de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas, Reem Alsalem, advirtió a México que la definición de “mujer” incluida en la iniciativa contra el feminicidio, al considerar a “toda persona que se identifique como mujer”, podría vaciar de contenido la categoría jurídica y dificultar la protección basada en el sexo. El señalamiento plantea un debate sobre cómo definir a las víctimas que busca proteger la ley y cómo evitar exclusiones en la investigación. Sólo eso. No debemos detenernos en minucias. Combatir el feminicidio exige precisión jurídica, sí, pero mientras afinan la semántica, mujeres y niñas necesitan que la ley funcione.