Kevyn 'Bicolor' llora al reunir a tres de sus hijos en La Granja VIP; no se conocían entre ellos

Kevyn Contreras Bicolor rompió en llanto al recibir a tres de sus hijos en La Granja VIP, pero la sorpresa iba más allá de volver a abrazarlos. El comediante tuvo la oportunidad de presentarlos entre sí, pues los pequeños, nacidos de distintas relaciones, no habían convivido antes.

Los niños llegaron disfrazados de espantapájaros para sorprender a su papá durante la gala. Al verlos, el participante se acercó para abrazarlos y compartir unos momentos con ellos, aunque hacerlo implicaba aceptar una consecuencia dentro de la competencia.

Kevyn recibió dos puntos en contra para la siguiente asamblea a cambio del encuentro. Durante la visita les pidió que lo abrazaran fuerte y aprovechó el tiempo para jugar, bailar y cantar con ellos.

¿Por qué los hijos de Kevyn Bicolor no se conocían?

La reunión también permitió al comediante hablar de una parte de su vida familiar que no había resuelto fuera del programa: juntar a sus hijos. Más tarde, en una conversación con el Tío Pepe, explicó que la producción había organizado un encuentro que él no esperaba.

“Yo tengo tres familias. Tres hijos con una, una hija con otra y dos hijas con otra, pero nunca había unido a mis hijos”, expresó Kevyn.

El participante aclaró que no se trataba de que las madres hubieran rechazado una reunión. Según su versión, todavía no habían abordado el tema porque los niños eran muy pequeños. También manifestó su intención de agradecerles a sus exparejas por permitir la visita.

Kevyn Contreras tiene seis hijos de tres relaciones

Aunque tres de sus hijos acudieron al encuentro, el comediante es padre de seis. Durante el reality show se explicó desde su presentación como concursante que tuvo tres con Sandra González, una hija de otra relación y dos niñas gemelas con Naomy Villarreal.

Antes de esta sorpresa, Kevyn ya había conversado con sus compañeros sobre la paternidad. En una charla en La Granja VIP aseguró que procura estar presente en la vida de sus hijos y mantener una buena relación con sus madres.

Aquella conversación se concentró en cómo habían terminado sus relaciones sentimentales y en su versión de esos episodios. Esta vez, el programa mostró el encuentro con los niños: Kevyn pudo abrazarlos y hacer las presentaciones que, según explicó después, todavía estaban pendientes en su familia.