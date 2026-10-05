¡De París al altar! Simu Liu se casa con Allison Hsu

Simu Liu y Allison Hsu se casaron en Francia, un país que ya guardaba un momento importante de su relación.

La pareja celebró su boda el fin de semana, según informó TMZ, casi un año y medio después de una propuesta de matrimonio con la Torre Eiffel como escenario. El actor de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos y la ejecutiva musical llevaban cerca de cuatro años juntos.

La noticia de la boda recupera una historia que ambos han compartido por etapas: primero una fotografía en redes, después apariciones en alfombras rojas y, finalmente, el anuncio de su compromiso.

La propuesta en París tuvo una sorpresa de Taylor Swift

Liu anunció su compromiso con Hsu el 11 de mayo de 2025. Las fotografías mostraban una terraza decorada con flores en tonos pastel y velas, desde donde se podía ver la Torre Eiffel. Ella posó con un anillo de diamante ovalado.

El actor acompañó otra publicación con un mensaje que recorría escenas de su vida juntos: viajes, jornadas de filmación y tardes en el sofá.

“Te elijo por siempre y para siempre”, escribió al cerrar la dedicatoria que compartió con sus seguidores.

La sorpresa incluía algo que las imágenes no contaban. Durante una entrevista con Jimmy Fallon, en diciembre de 2025, Liu reveló que había conseguido un mensaje de felicitación de Taylor Swift para Hsu, quien es admiradora de la cantante desde antes de que comenzara su relación.

Según explicó entonces, las canciones de Swift lo ayudaron a conocer mejor a su pareja y a entender qué historias eran importantes para ella. Por eso buscó a la artista a través de su publicista y le pidió un breve video para acompañar la propuesta.

¿Quién es Allison Hsu, la esposa de Simu Liu?

Hsu ha desarrollado su carrera en la industria musical. Estudió en la Universidad de California en Los Ángeles y llegó a Interscope Records como becaria en 2017; al año siguiente obtuvo un puesto de tiempo completo en la compañía.

Su trabajo le valió un lugar en la lista 30 Under 30 de Forbes, en la categoría de música de 2022. La publicación destacó su participación en las estrategias digitales de artistas como Billie Eilish, Lady Gaga y FINNEAS, entre otros talentos del sello.

Allison es estratega digital en Interscope Records Instagram

Estas tareas abarcan campañas para redes sociales, publicidad digital y el desarrollo de contenidos para acompañar lanzamientos musicales. Su trayectoria transcurre así detrás de algunas de las campañas de grandes figuras del pop, mientras Liu desarrolla su carrera frente a las cámaras.

La pareja hizo pública su relación en noviembre de 2022 con una fotografía tomada durante un concierto. Después llegaron las apariciones juntos, incluida la premiere de Barbie en Los Ángeles, en 2023, y los Globos de Oro de 2024. Francia se incorporó a esa historia con el compromiso en París y ahora, según el reporte de TMZ, con la boda.