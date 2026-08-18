"Esto es siniestro": Lin Shaye reveló su verdadero miedo con 'La noche del demonio 6'

Nacer en Michigan hace que las personas desarrollen una piel gruesa hacia las historias de terror. El estado tiene leyendas como la de la isla de la señora de los perros, el fantasma de Benny Evangelista y hasta el perro con manos… y con todo eso alrededor fue como Lin Shaye creció antes de convertirse en actriz.

Para ella, el terror en la cinematografía es algo que disfruta y hasta le divierte, porque toda su vida estuvo rodeada de “algo” que pudo haber sido real en su lugar de origen. Llegó con ese contexto a Hollywood en los años 70 y, si bien en un principio la comedia y los westerns fueron donde dio sus primeros pasos, se consolidó como una verdadera scream queen gracias a películas de terror.

Y fue en los 80 cuando Lin encontró un “hogar alterno”, donde los malos sueños y la sangre —como en Pesadilla en la calle del infierno, las criaturas alienígenas con tendencias carnívoras de Critters, o convivir con un asesino desequilibrado en El horror de Amityville: La nueva generación— son pan comido para ella.

“Nunca se sabe qué es lo que va a cautivar al público. Hay mucha gente en los estudios tratando de averiguar eso constantemente. Y cuando algo tiene ese impacto, cuando la gente empieza a hablar de ello, se vuelve viral… bueno, ahora todo se hace viral”, reflexiona Shaye durante una charla virtual con Excélsior.

Pareciera que la scream queen de 82 años no le teme a nada —sólo pareciera—, porque si bien está feliz de que la gente esté regresando a las salas de cine para ver una cinta de terror en el ambiente que sólo estas pueden dar, sí existe algo que aterra a Lin Shaye y no tiene nada que ver con demonios o asesinos: simplemente es que, gracias a la tecnología, la gente deje de depender de su creatividad e imaginación y lo deje todo en manos de máquinas.

A Lin le aterra la inteligencia artificial

Para mí, eso es algo siniestro, porque elimina la creatividad independiente. Me asusta pensar que la gente dejará de depender de su propia imaginación y utilizará una máquina para obtener las respuestas. Así que no soy fan de la inteligencia artificial.

La actriz retoma su personaje protagónico en la sexta entrega de la saga. Sony Pictures

“Lo siento. Aunque, bueno, sé que es inevitable, hay que aceptarlo, porque casi todo va a acabar funcionando así. Pero estoy muy contenta con las personas creativas que conozco y con las fuentes de creatividad a las que recurro, relacionadas con el pensamiento y la creación independientes”, explicó.

La tecnología que se usaba en los años 80, cuando Lin gritaba con toda la fuerza de sus pulmones en las películas en las que participó, es abismalmente diferente a la que se usa hoy; sin embargo, la actriz sabe reconocer cuándo una historia vale la pena su presencia. Y La noche del demonio: están entre nosotros, la sexta entrega de la saga, entra en esa categoría.

“Creo que la gente está volviendo al cine. No todo ocurre en internet; si te pierdes esa experiencia y ves las películas en el teléfono... simplemente no lo hagas. ¡Ve al cine!

“Y La noche del demonio, la película que acabamos de hacer, se verá increíble en pantalla grande. La música es sensacional, aterradora y provocadora. Definitivamente creo que hay que ir al cine para ver una película”, dijo.

Shaye ha participado en toda la saga, y encontró a sus 67 años a Elise Rainier, una brillante parapsicóloga y médium psíquica a quien Lin da vida. Es el personaje principal y el corazón de la saga de La noche del demonio, famosa por ayudar a las familias a combatir entidades malignas en el más allá

SPOILER ALERT

Y si bien Elise Rainier muere al final de la primera entrega a manos de un espíritu maligno, debido a que la franquicia explora precuelas y el plano astral, Lin sigue siendo la protagonista indiscutible de las siguientes entregas.

Por esta razón, para la actriz, volver al set de esta franquicia en La noche del demonio: están entre nosotros, dirigida por Jacob Chase (Ven a jugar, 2020) es un verdadero placer y orgullo que la llena tanto personal como profesionalmente.

Fue maravilloso poder volver a interpretarla. Me encanta el personaje, me encanta poder seguir haciéndola evolucionar. Me gusta que surjan nuevas posibilidades y que ella no sea la típica persona perfecta y bondadosa; que podamos encontrar formas de enriquecerla tanto como persona como en su faceta de médium. Me ha entusiasmado tener esta oportunidad”, explicó.

En esta entrega, Gemma, una joven madre que cría a su hija en la casa donde ella misma creció, descubre que puede viajar a “el más allá” (The Further), un reino purgatorial de almas perdidas.

Sony Pictures

Cuando algo maligno va tras ella, se da cuenta de que puede traer al mundo real aquello que habita allí. Una vez que los demonios descubren su poder, el mundo de los humanos se convierte en su patio de recreo.

Por eso Shaye, quien comparte el set con Amelia Eve, Brandon Perea, Maisie Richardson-Sellers, Sam Spruell y Laura Gordon, está convencida de que La noche del demonio aún tiene muchas historias que contar con ella como Elise Rainier.