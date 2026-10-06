Festival Viva México en París: Aumentan los estrenos de películas mexicanas en Francia

Abrirse paso en la cartelera comercial internacional es todo un reto y no cualquier producción puede lograrlo; sin embargo, la cinematografía mexicana ha comenzado a derribar las barreras y los prejuicios para instalarse en el gusto del público europeo, especialmente el de la capital francesa, en donde desde hace 14 años se ha consolidado el Festival Viva México en París, impulsado por la tapatía Bárbara Carroll.

El cine mexicano tenía un estigma bastante marcado, un perfil de cine muy autoral, violento o cruel. Nosotros seguimos programando esas películas si es el caso, porque no nos vamos a detener a presentar puros aspectos bonitos, no es el objetivo del festival, pero es también darle espacio a que el público descubra joyas como Tótem, como Seis meses en el edificio Rosa con Azul o muchas otras películas entrañables que no se veían en salas de cine.

“Eso permite que se empiecen a interesar más y que no digan ‘Ay, otra película mexicana de narco, corrupción o mucha violencia’, que era lamentablemente lo que llegaba a las salas francesas”, contó en entrevista con Excélsior Carroll, fundadora del certamen.

La comitiva mexicana

Para esta edición, que se llevará a cabo desde hoy al 12 de octubre en París, habrá una nutrida comitiva de mexicanos que estarán poniendo en alto el nombre de México y mostrando las distintas miradas fílmicas que registran los temas que le dan forma a nuestro país.

De entrada estará presente el actor y director Diego Luna y la productora Eréndira Núñez, quienes formarán parte del Comité de Honor de esta edición número 14 y ofrecerán charlas al público que asista al festival. Asimismo, Luna proyectará Ceniza en la boca, su más reciente filme como realizador, justo en la gala de clausura en la Alcaldía de París y sostendrá un encuentro con cineastas en La Fémis, la principal escuela nacional pública de cine en Francia.

A ellos se sumará la presencia de Fernando Eimbcke, quien mostrará al público francés Moscas, y dictará una masterclass en la Sorbona de París. Rodrigo Plá llevará su cinta Los nuevos, basada en el libro infantil Llegaron con el viento; Nicolás Pereda presentará Lo demás es ruido y Bruno Santamaría Razo presentará Seis meses en el edificio Rosa con Azul.

Habrá además una función especial en la ceremonia inaugural del cortometraje Para los contrincantes de Federico Luis, que se centra en un niño de Tepito cuyo sueño es convertirse en campeón del boxeo, a lo que se sumará la proyección del documental de Indira Cato Llamarse Olimpia, sobre la vida y el activismo de Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia en contra de la violencia digital en México.

“Vamos a tener un panel bastante interesante y fuerte con la directora del documental y con Éléonore Caroit, ministra delegada encargada de la Francofonía, de las Asociaciones Internacionales y de los franceses en el extranjero. Estamos trabajando la temática del ciberacoso con los jóvenes, porque es una película muy adaptada para ellos. Y ahorita en Francia se están desarrollando programas de sensibilización para los profesores y los alumnos”, expresó Juliette Macé-Roussel, codirectora del Festival Viva México en París.

A estos títulos se suman documentales como El obispo rojo, Nuestro cuerpo es una estrella que se expande, Mi Benjamín y la proyección en Cine Patrimonio de Cronos, la obra debut de Guillermo del Toro, quien no podrá asistir al certamen. Cabe destacar que la curaduría de esta edición fue realizada por el reconocido productor Nicolás Celis, quien ha producido Roma de Alfonso Cuarón, Noche de fuego de Tatiana Huezo y Perdidos en la noche de Amat Escalante.

Buen año para el cine mexicano

Así como México es el país que más cine francés consume después del propio país galo, en Francia se ha dado un fenómeno muy particular que ha ido creciendo, ya que los franceses se han ido interesando por las propuestas hechas en México.

“Siento que es un reflejo que estamos viendo, y no estoy diciendo que sólo es gracias a nosotros, pero este año por primera vez hay un número sorprendente de películas mexicanas distribuidas en Francia. Los buenos años para el cine mexicano eran de tres películas estrenadas al año y este 2026, de las que tenemos identificadas, al menos habrá ocho películas distribuidas, que es enorme para un país y una ciudad que es la capital del cine y donde compites con todo tipo de cine del mundo”, puntualizó Bárbara Carroll.