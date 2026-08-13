La Noche del Demonio: Qué son los viajes astrales y cómo funcionan en Insidious y en la vida real

A diferencia de otras películas de suspenso y terror que giran en torno a un personaje o posesión, algunas de ellas con explicaciones un poco extrañas, la saga de La Noche del Demonio (Insidious), giró en torno a la habilidad que tienen algunas personas para realizar lo que se conoce como viaje astral o proyección astral, pero exponiendo los riesgos de los mismos.

Los viajes astrales son la capacidad que poseen algunas personas para separar su conciencia de su cuerpo durante el sueño creando así un cuerpo astral que puede navegar libremente por el plano terrenal, pero también puede terminar en “el más allá” una zona donde otros viajeros astrales pueden tener malas intenciones.

¿Qué es El Más Allá y cómo opera la proyección astral?

En la franquicia creada por James Wan y Leigh Whannell, El Más Allá es una dimensión oscura situada entre la Tierra, el Cielo y el Infierno, lo que podría denominarse como un purgatorio donde se encuentran almas torturadas, pero también entidades demoniacas que buscan atrapar el cuerpo de un viajero incauto y, de esta forma, poder regresar a la vida terrenal.

En la película existen dos personas de la familia Lambert que tienen la capacidad de estos viajes astrales: Josh, el padre y Dalton, el hijo. En ambos casos sus almas se mantienen conectadas a sus cuerpos físicos mediante enlaces energéticos.

El desplazarse por El Más Allá conlleva riesgos mortales. Mientras la conciencia viaja, el recipiente corporal queda desocupado y vulnerable. Cuanto más tiempo pase el individuo alejado de su envoltura física, más se debilita ese lazo, provocando que la proyección astral pierda fuerza. Los espíritus malignos utilizan esto a su favor: intentan engañar o acorralar al viajero en los rincones más profundos de la dimensión espectral para romper el vínculo, atrapando su alma de forma permanente y tomando posesión completa de su cuerpo material en el mundo real.

Reproducir La más reciente entrega de La noche del demonio está por llegar a las salas de cine.

El origen del fenómeno en el mundo real

A diferencia de la ficción cinematográfica, donde el viaje astral conecta directamente con demonios, el concepto proviene de tradiciones esotéricas y religiosas.

En la actualidad, diversas corrientes intentan experimentar salidas extracorporales mediante meditación profunda, hipnosis o el uso de sustancias alucinógenas.

En cuanto a la ciencia, no existe evidencia de que estos viajes astrales existan y, aquellos que dicen haberlas vivido, se consideran como experiencias psicológicas.