Simifest 2026 lanza boletos al 2x1: Conoce los pasos para comprar tus entradas por mil pesos

El festival Simifest anunció una promoción especial de boletos al 2x1 para su tercera edición en la Ciudad de México. Los organizadores rematan los accesos de la sección general para el evento programado el próximo sábado 5 de diciembre de 2026. Los fanáticos de la música obtendrán sus entradas por aproximadamente mil pesos cada una mediante esta dinámica digital.

La celebración sonora ocurrirá en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, un recinto emblemático para los conciertos masivos en el país. El festival atrae la atención del público al integrar un cartel internacional con figuras legendarias. Los asistentes disfrutarán más de 12 horas continuas de espectáculos en vivo y diversas actividades de entretenimiento inmersivo.

El Simifest está realizando promociones para adquirir boletos. Foto de FB: Simifest

Pasos para aprovechar la promoción en línea

La plataforma Ticketmaster habilita la compra de boletos al 2x1 exclusivamente durante sus jueves de promoción. Los usuarios acceden al sitio web oficial y el sistema arroja el paquete de dos pases para la Sección General por un costo total de dos mil pesos. Esta cifra final ya contempla los respectivos cargos por servicio de la compañía boletera.

Para concretar la transacción exitosamente, los compradores necesitan una cuenta activa registrada con su nombre y correo electrónico. El portal acepta pagos únicamente mediante tarjetas de crédito o débito. Durante el proceso de pago, el cual destaca por su seguridad, los clientes también cuentan con la opción de agregar servicios complementarios como el transporte oficial Ticket2Ride.

El Simifest activó una promoción de 2x1 para boletos. Foto de FB: Simifest

La empresa organizadora especificó que la oferta aplica solamente para la categoría básica del evento. Las secciones exclusivas y con beneficios extra mantienen sus tarifas regulares publicadas desde el inicio de la venta oficial. Los precios generales de las tres fases de localidad disponibles son los siguientes:

General: $1,700 pesos

$1,700 pesos Preferente: $2, 500 pesos

VIP: $4, 000 pesos

El descuento representa un ahorro sustancial frente al costo original y regular de los pases. La estrategia comercial busca garantizar un lleno total en el recinto del oriente de la capital mexicana. Los promotores aceleran el desplazamiento de boletaje a pocas semanas de abrir las puertas del autódromo y recibir a miles de entusiastas.

Estrellas internacionales y compromiso ambiental

La alineación de esta tercera edición presume a exponentes musicales de talla global. El ícono del rap estadounidense Snoop Dogg encabeza la potente oferta sonora del festival. La cartelera suma al aclamado productor Moby y presenta un DJ set especial a cargo del famoso dúo francés Justice, garantizando una mezcla explosiva de ritmos.

El programa musical incluye también a talentos reconocidos como Miguel, Chet Faker, STRFKR y Neil Frances. La escena alternativa nacional marca su presencia con bandas de gran convocatoria. Proyectos mexicanos como Los Blenders, María Barracuda, Descartes A Kant y Los Eclipses representarán al país con su energía característica.

El Simifest 2026 cuenta con varios artistas de renombre. Foto de FB: Simifest

Más allá del espectáculo de primer nivel, el Simifest reafirma su visión de responsabilidad social corporativa. La organización destinará un porcentaje de la recaudación total en taquilla a diversas labores de conservación ecológica. Estos recursos apoyan directamente los proyectos de reforestación impulsados por la Fundación Simi Planeta en el territorio nacional.

Esta alianza estratégica consolida al encuentro masivo como una propuesta sostenible dentro de la competitiva industria del entretenimiento. Los creadores del concepto apuestan por equilibrar la producción técnica con el cuidado urgente del medio ambiente. El evento logra así un impacto positivo doble: música de calidad internacional y apoyo tangible a los ecosistemas.