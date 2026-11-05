Gorillaz anuncia concierto en la CDMX: Conoce la sede y cuándo inicia la preventa

La banda británica Gorillaz confirmó un nuevo concierto en solitario para la Ciudad de México. La promotora OCESA oficializó el evento a través de sus canales digitales y desató la euforia de miles de fanáticos capitalinos. La agrupación animada conquistará el escenario de la metrópoli este mismo 2026 con una producción completa.

El anuncio de la empresa productora termina con meses de intensa especulación sobre una presentación individual en la capital. El ensamble figuraba únicamente como el acto principal del festival Corona Capital 2026, un formato que limitaba el tiempo en el escenario. El público exigía un espectáculo exclusivo para disfrutar del extenso catálogo musical de la banda.

Gorillaz se presentará primero en el Corona Capital 2026. Foto de IG: Gorillaz

La agenda original de los músicos incluía paradas estratégicas en varios países sudamericanos y una visita solitaria a territorio tapatío. Los habitantes de la zona central del país inundaron las redes sociales reclamando un concierto propio. La estrategia de los promotores mantuvo la expectativa al máximo hasta soltar el cartel definitivo.

Fecha y sede del esperado concierto de Gorillaz

El magno evento sonoro ocurrirá el próximo 11 de diciembre, cerrando el año con un espectáculo de talla mundial. La alineación virtual descargará todo su repertorio sonoro en las instalaciones del Palacio de los Deportes. Este recinto techado cuenta con la infraestructura ideal para proyectar los característicos visuales inmersivos de la agrupación.

El calendario del grupo liderado por Damon Albarn quedó estructurado de manera maratónica para este cierre de año. Los músicos cumplirán primero con su presentación estelar en la capital y luego empacarán sus instrumentos para volar hacia el hemisferio sur. El ensamble complacerá a sus fanáticos sudamericanos antes de regresar a territorio azteca.

Gorillaz se presentará en el Palacio de los Deportes. Foto de IG: Gorillaz

La ambiciosa gira latinoamericana marca un precedente importante para el proyecto musical con visitas confirmadas a Perú, Argentina, Paraguay, Chile y Brasil. Tras dominar los escenarios de aquellas naciones, los británicos volarán de regreso a nuestro país para presentarse en el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara y finalmente sacudir las estructuras de la CDMX.

Preventa de boletos y plataformas oficiales

El proceso de compra iniciará con una preventa especial fijada para el 12 de noviembre con accesos limitados. Posteriormente, el 13 de noviembre, el sistema habilitará la plataforma para todos los tarjetahabientes del banco HSBC. Estas facilidades bancarias permitirán a miles de seguidores asegurar sus lugares de forma anticipada.

La fase de venta general arrancará de inmediato al concluir los periodos promocionales de las instituciones financieras. El boletaje fluirá directamente a través del sistema Ticketmaster, exigiendo rapidez por parte de los compradores. Las taquillas físicas del recinto también operarán para quienes prefieran el formato tradicional de compra.

Gorillaz anunció su concierto el viernes 11 de diciembre en CDMX. Foto de IG: Gorillaz

Los expertos en la industria del entretenimiento pronostican un lleno total en cuestión de horas. La fiebre por escuchar en vivo los éxitos de 2D, Murdoc, Noodle y Russel garantiza una fuerte competencia por las entradas. Los seguidores mexicanos demuestran constantemente su lealtad adquiriendo las localidades en tiempo récord.

La llegada de Gorillaz con un formato en solitario representa uno de los eventos musicales más fuertes de la temporada. Los organizadores reafirman su posición en el mercado al negociar esta fecha adicional, complaciendo a un público que consume masivamente la propuesta de la banda virtual.