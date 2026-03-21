Silvio cambia el unicornio azul por un fusil ruso; ‘Exijo mi AKM, si se lanzan’, dijo

El cantautor cubano Silvio Rodríguez, icono de la trova latinoamericana, recibió ayer un fusil ruso AKM para defender a la isla frente a una eventual agresión de Estados Unidos.

Rodríguez, de 79 años, había pedido que le entregaran el arma el miércoles. “Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”, escribió en su blog Segunda Cita.

El artista recibió el emblemático fusil de fabricación soviética durante un acto transmitido por la televisión cubana, al que asistió el mandatario Miguel Díaz-Canel.

Y quien estuvo ayer en la isla fue el trío irlandés de rap Kneecap, que se sumó a un convoy internacional de ayuda humanitaria con destino a Cuba, frente al bloqueo energético estadunidense que, según el grupo, estrangula a la isla.

Moglai Bap, DJ Provai y Mo Chara, miembros del grupo irlandés de rap Kneecap. Fotos: AFP

El convoy Nuestra América, organizado por una coalición de movimientos, sindicalistas, diputados, organizaciones humanitarias y personalidades, debe llevar en pocos días a la isla 20 toneladas de ayuda por vía aérea y marítima.

Como irlandeses, simplemente no está en nuestra naturaleza mirar lo que ocurre a nivel internacional o en nuestro propio país y quedarnos de brazos cruzados”, declaró Mo Chara, uno de sus integrantes en conferencia de prensa, sentado junto al exlíder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn.

Vemos que Cuba está siendo estrangulada”, continuó el músico junto a sus compañeros del grupo, Moglai Bap y DJ Provai, quien llevaba un pasamontañas con los colores de la bandera irlandesa.

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