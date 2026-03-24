Daniel Arenas vuelve a actuar tras 4 años y revela la razón

El actor colombiano Daniel Arenas anunció su regreso a la actuación luego de cuatro años alejado de los foros por decisión personal. La noticia se dio a conocer en declaraciones a un medio de comunicación, donde explicó que su retiro no respondió a conflictos profesionales.

El retorno se concretó tras aceptar protagonizar una nueva producción en México, impulsada por el productor Juan Osorio. El proyecto marca su vuelta a la televisión en un contexto de expectativa, luego de su salida del programa Hoy Día en 2024 y de un periodo en el que rechazó múltiples propuestas.

Daniel Arenas regresa a la actuación tras cuatro años de retiro. (Foto: Redes Sociales)

Daniel Arenas explica por qué se retiró de la actuación

Daniel Arenas confirmó que su alejamiento de la actuación fue una decisión personal tomada hace cuatro años, motivada por razones privadas. El actor enfatizó que no existieron conflictos laborales ni situaciones externas que influyeran en su pausa profesional.

Yo tomé la decisión hace cuatro años de no volver a actuar, de retirarme. Cosas muy personales, decisiones muy mías y nada malo”, declaró en entrevista con Televisa Espectáculos, al explicar el contexto de su ausencia en la pantalla chica.

Durante este periodo, el actor mantuvo distancia de los foros de televisión y rechazó proyectos, pese a seguir siendo considerado para producciones dentro de la industria de las telenovelas en México.

Su decisión marcó un cambio en su trayectoria, luego de años de presencia constante en melodramas, donde consolidó una carrera como protagonista en diversas producciones.

Arenas estuvo alejado de los foros por decisión personal. (Foto: Mezcal Entertainment)

El proyecto que marcó el regreso de Daniel Arenas a las telenovelas

El regreso de Arenas se concretó tras recibir una propuesta del productor Juan Osorio, quien lo contactó directamente para presentarle la historia de 'El Guardián de mi Vida', proyecto que detonó su regreso.

El actor explicó que, aunque recibió otras ofertas durante su retiro, esta propuesta tuvo un peso distinto en su decisión.

Durante estos años me han ofrecido cosas muy lindas y les había dado las gracias, pero para Juan Osorio creo que es distinto”, señaló .

La narrativa del proyecto y el enfoque de producción fueron factores determinantes para que el actor reconsiderara su postura inicial de no regresar a la actuación.

Aquí me tienes, volviendo después de cuatro años a asumir un reto tan importante”, agregó, confirmando su participación como protagonista en esta nueva etapa profesional.

El actor protagonizará una nueva telenovela en México. (Foto: Mezcal Entertainment)

¿En qué telenovela regresa Daniel Arenas a la televisión?

En esta producción, Daniel Arenas compartirá créditos con Diego Klein, en una historia que combina elementos de drama y acción dentro de la estructura clásica de las telenovelas contemporáneas.

Ambos actores interpretarán a guardaespaldas encargados de proteger a los personajes centrales, una madre y su hija, interpretadas por Silvia Navarro y Paulina Goto, respectivamente, por lo que este melodrama sería el remake de 'Amor en custodia'.

Amor en custodia es una telenovela argentina original estrenada en 2005, producida por Telefe Contenidos y L.C. Acción Producción, creada por Marcela Citterio y Enrique Estevanez.

Su salida de Hoy Día ocurrió en octubre de 2024. (Foto: Mezcal Entertainment)

¿Qué ocurrió tras su salida como condcutor?

El regreso de Daniel Arenas a la actuación ocurre después de su salida del programa Hoy Día de Telemundo, anunciada el 8 de octubre de 2024, donde se desempeñaba como copresentador.

Su salida generó especulación en redes sociales sobre su futuro profesional, especialmente tras su ausencia en proyectos de actuación durante los años previos.

Usuarios en redes sociales vinculaban su salida con comentarios que hizo sobre Ángela Aguilar y su relación con Christian Nodal, luego de criticar públicamente el concepto de amor ligado a la infidelidad.

Que pongamos la palabra amor en igualdad con infidelidad… eso no es amor”, expresó en su momento, generando una ola de reacciones divididas entre usuarios.

Sin embargo, la cadena Telemundo desmintió cualquier polémica y aclaró que la salida del actor fue en los mejores términos.