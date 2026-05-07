¿Quién es Valentina Ferrer? La argentina que enamoró a J Balvin

J Balvin se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes de la música urbana a nivel global. Sin embargo, fuera de los escenarios, su historia de amor con Valentina Ferrer ha captado la atención por su autenticidad, discreción y estabilidad, convirtiéndolos en una de las parejas más admiradas del espectáculo.

¿Quién es la novia de J Balvin?

Valentina Ferrer nació en Mendoza, Argentina, y desde muy joven mostró interés por el modelaje. Su carrera comenzó a los 16 años, pero su gran salto llegó en 2014, cuando fue coronada Miss Universo Argentina.

Valentina Ferrer es una modelo argentina que fue coronada Miss Universo Argentina en 2014. IG

Este título no solo la posicionó a nivel nacional, sino que la llevó a representar a su país en el certamen internacional, abriéndole las puertas a una carrera global. A partir de ese momento, su vida dio un giro.

Se instaló entre ciudades como Buenos Aires, Nueva York y Medellín, y comenzó a trabajar con importantes marcas y a protagonizar campañas globales, posicionándose como una figura destacada en la industria.

Además de su faceta como modelo, Valentina ha incursionado en el mundo empresarial. En los últimos años, lanzó su propia marca enfocada en el bienestar y la ropa deportiva, reflejando su estilo de vida saludable y su interés por el equilibrio entre cuerpo y mente.

¿Cómo se conocieron Valentina Ferrer y J Balvin?

Fue en 2017 cuando su vida tomó un rumbo inesperado. Durante la grabación del videoclip de Sigo Extrañándote, de J Balvin, Ferrer fue elegida como protagonista. Lo que comenzó como un trabajo terminó siendo el inicio de una historia que trascendió la pantalla.

Conoció a J Balvin durante la grabación de un videoclip en 2017. IG

En ese momento, ella tenía pareja, pero el cantante no ocultó su interés. Según ha contado el propio Balvin, lo que más le llamó la atención no fue solo su belleza, sino su carácter. La lealtad y la forma en que se mantuvo firme en su relación en ese entonces fueron, paradójicamente, lo que terminó enamorándolo.

¿Qué pasó con J Balvin y Valentina Ferrer?

Aunque al principio no hubo romance, la conexión entre ambos quedó latente. Con el tiempo, la amistad que nació durante aquel rodaje evolucionó. Fue hasta 2018 cuando comenzaron formalmente su relación, iniciando una historia marcada por el respeto y la complicidad.

Su relación comenzó como amistad antes de convertirse en romance. IG

A pesar de su estabilidad, ambos han dejado claro que el matrimonio no es una prioridad. Para ellos, el compromiso va más allá de un papel. Su relación se basa en la libertad, la confianza y la admiración mutua.

Por lo que la pareja ha optado por mantener un perfil bajo. A diferencia de otras celebridades, prefieren compartir solo pequeños fragmentos de su vida en redes sociales, lo que ha fortalecido su imagen como una relación auténtica y estable.

Su historia demuestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. IG

¿Cuántos hijos tiene Balvin?

En 2021, su historia dio un paso importante con la llegada de su hijo, Río. La paternidad significó un antes y un después para J Balvin, quien ha hablado abiertamente sobre cómo este momento transformó su vida personal. Incluso, años después, lanzó una canción inspirada en su hijo, consolidando ese vínculo familiar también en su música.

En 2021 nació su hijo Río, fortaleciendo su vínculo familiar. IG

De hecho, durante un concierto en París, uno de los momentos más recordados de la pareja ocurrió cuando el cantante interpretó por primera vez la canción dedicada a su hijo y a su familia. La reacción de Valentina, visiblemente conmovida, dejó ver la profundidad del vínculo que comparten.

Para Ferrer, la maternidad también ha sido una etapa de crecimiento. En diversas entrevistas, ha compartido que su relación con Balvin se basa en el trabajo en equipo, el apoyo mutuo y la evolución constante como pareja. Para ella, más allá de la fama, se trata de una relación “normal”, construida desde el amor genuino.

Su historia demuestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y convertirse en un proyecto de vida, que se mantiene firme con el paso del tiempo.