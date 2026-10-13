¿Sí era para Nodal? Cazzu revela por qué le daba vergüenza grabar “Con otra” y cómo nació la canción

Cazzu volvió a hablar de una de las canciones más comentadas de su carrera. Aunque “Con otra” fue relacionada con su ruptura de Christian Nodal y la relación de este con Ángela Aguilar, la cantante argentina reveló que detrás de su creación hubo una conversación personal que terminó convirtiéndose en música.

Durante una entrevista para el podcast Ruido y Sentimiento, la intérprete contó que escribir el tema no fue tan sencillo como parecía, pues llegó a sentir vergüenza de compartir la letra con su productor Nico Cotton.

La artista, cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, explicó que la canción surgió de una reflexión sobre las relaciones sentimentales, la responsabilidad afectiva y los conflictos que pueden aparecer entre mujeres por las acciones de una tercera persona.

Cazzu reveló que la canción Con otra surgió de una conversación con su psicóloga y que sintió vergüenza antes de grabarla. IG cazzu

Cazzu revela que “Con otra” nació de una conversación con su psicóloga

Durante la entrevista, Cazzu explicó que una de las ideas principales de “Con otra” apareció mientras conversaba con su psicóloga sobre las personas que tienen dificultades para expresar amor dentro de una relación.

A partir de esa charla, comenzó a desarrollar una historia sobre alguien con comportamientos narcisistas que termina provocando conflictos entre dos mujeres, aunque ninguna de ellas sea la responsable principal de la situación.

La cantante recordó que durante la sesión reflexionaron sobre la existencia de personas que no tienen la capacidad de ofrecer el afecto que sus parejas necesitan.

Esa conversación le permitió construir una letra en la que una mujer se dirige a otra para advertirle sobre el comportamiento de un hombre y la posibilidad de que vuelva a repetir sus acciones.

En lugar de presentar una rivalidad entre ambas, la composición plantea que el conflicto puede tener su origen en la persona que mantiene las relaciones sentimentales y no necesariamente en quienes terminan enfrentadas.

Durante la charla, la entrevistadora destacó que “Con otra” también podía interpretarse como un mensaje de apoyo entre mujeres, pues la protagonista no busca responsabilizar a la otra persona por lo ocurrido.

Cazzu explicó que esta idea coincidió con una etapa en la que también estaba trabajando en un libro y reflexionaba sobre la manera de abordar ciertos temas relacionados con las experiencias femeninas.

Una persona que colaboraba con ella en la escritura le recomendó dejar de sentir temor a hablar directamente sobre situaciones que muchas mujeres conocen, pero que no siempre se atreven a expresar públicamente.

Ese consejo influyó en su decisión de continuar con la canción y compartir una historia que, desde su perspectiva, podía conectar con experiencias más allá de su propia vida sentimental.

Cazzu explicó que Con otra aborda los conflictos entre mujeres provocados por una persona incapaz de dar amor. Captura de Pantalla video "Con Otra"

¿Por qué Cazzu sentía vergüenza de grabar “Con otra”?

Aunque ya tenía escrita la letra, Cazzu reconoció que hubo un momento en el que dudó de presentársela a Nico Cotton, productor con quien ha trabajado en distintos proyectos musicales.

La cantante explicó que le preocupaba mostrar una composición tan personal y que la otra persona no comprendiera lo que intentaba transmitir.

“Yo escribí ‘Con otra’, vine, me acuerdo patente, vengo aquí a Nico y me daba un poco de vergüenza”, recordó durante la entrevista.

Para la intérprete, compartir una canción que todavía está en desarrollo puede ser complicado, especialmente cuando aborda situaciones personales o emociones que no había expresado antes.

También señaló que la reacción de quienes participan en una sesión de grabación puede influir en la confianza del artista y en su disposición para continuar trabajando.

En su caso, la relación profesional que mantiene con Cotton le permitió superar esa incomodidad y avanzar con la producción del tema, que terminó convirtiéndose en una cumbia.

La cantante explicó que este tipo de situaciones también ocurren con otros artistas que trabajan con el productor, pues presentar una idea nueva implica exponerse a la opinión de quienes participan en el proceso creativo.

Sin embargo, sus dudas no terminaron cuando concluyó la grabación. Cazzu también tenía presente que la letra podía generar interpretaciones relacionadas con su vida privada, especialmente por la atención que recibían sus relaciones sentimentales.

Cazzu confesó que sintió vergüenza al presentar Con otra a su productor Nico Cotton por el contenido de la letra. Captura de Pantalla video "Con Otra"

¿Cazzu escribió “Con otra” para Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Desde su lanzamiento, “Con otra” fue relacionada con la separación de Cazzu y Christian Nodal, así como con el posterior matrimonio del cantante mexicano con Ángela Aguilar.

La letra, que habla sobre una mujer que advierte a otra acerca de las posibles infidelidades de su pareja, llevó a numerosos seguidores a interpretar la canción como una indirecta dirigida a la pareja.

Sin embargo, durante su conversación en Ruido y Sentimiento, Cazzu explicó que las canciones pueden adquirir significados distintos una vez que llegan al público, incluso cuando esas interpretaciones no coinciden con las intenciones originales del artista.

Cazzu explicó que Con otra nació de una reflexión con su psicóloga sobre las relaciones y los conflictos entre mujeres. Captura de Pantalla video "Con Otra"

La argentina recordó que varias composiciones de su álbum Latinaje surgieron cuando todavía mantenía una relación sentimental estable, por lo que no todas fueron escritas después de su separación.

También reconoció que antes de publicar “Con otra” le preocupaba que el público relacionara la letra con acontecimientos de su vida personal y dejara en segundo plano el trabajo musical.

A pesar de esas dudas, decidió continuar con el lanzamiento, consciente de que no podía controlar la manera en que las personas interpretarían la historia.

La cantante ha señalado que “Con otra” no está dedicada específicamente a Nodal o Ángela Aguilar, aunque la conversación sobre ambos artistas acompañó al tema desde sus primeros días de publicación.