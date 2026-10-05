Cazzu afirma que la Ley Cazzu es “una responsabilidad muy importante”

Lo que comenzó con Cazzu hablando públicamente sobre las dificultades que ha enfrentado como madre de Inti terminó colocando su nombre en una discusión que superó su caso personal.

Ahora, la argentina contó cómo vive que una propuesta legislativa sea conocida como Ley Cazzu.

Cazzu calificó la Ley Cazzu como una responsabilidad importante y explicó qué significa para ella la propuesta. Cuartoscuro

Cazzu revela cómo reaccionó cuando conoció la Ley Cazzu

Durante una entrevista con Nacho Elizalde en Jujuy para el medio argentino Olga, la cantante fue cuestionada sobre la llamada Ley Cazzu y el impacto que ha tenido su experiencia para visibilizar los problemas que atraviesan otras madres.

Cazzu reconoció que la aparición de una propuesta relacionada con su nombre fue una sorpresa. Explicó que decidió contar públicamente algunos aspectos de su situación porque ella misma comenzó a enfrentarse con lo que considera fallas dentro del sistema.

“La única razón por la que yo elegí contar algunas cosas que tengan que ver con esto fue porque reconozco y conozco la falla del sistema”, explicó la intérprete durante la conversación.

Su experiencia, agregó, le ha permitido conocer cada vez mejor esas dificultades.

Reproducir Viajamos a Jujuy para estar en el Primer Estadio de Cazzu, en la previa Nacho Elizalde tuvo el privilegio de hablar con ella y conocer todos los secretos de un show histórico.

Cazzu describió el proceso como una especie de caja con pocas salidas, en la que resulta necesario contar con personas que puedan ayudar para encontrar alternativas.

Fue dentro de ese contexto que comenzó a recibir información sobre situaciones similares y dimensionó que su problema no era aislado. Sin embargo, la cantante no esperaba que su experiencia terminara relacionada con una iniciativa identificada directamente con su nombre.

“Cuando la Ley Cazzu apareció, yo primero pensé que era joda”, confesó. La artista recordó que su reacción inicial fue de incredulidad y reconoció que la situación puede resultarle “muy pesada” en algunos momentos.

Cazzu aseguró que la Ley Cazzu podría beneficiarla como madre y reconoció la responsabilidad ligada a la propuesta. Mezcalent

La Ley Cazzu representa una responsabilidad importante para la cantante

Más allá de la sorpresa inicial, Cazzu aseguró que ahora observa la propuesta desde otra perspectiva.

La argentina considera que quedar vinculada con una discusión que involucra los derechos de otras mujeres implica una responsabilidad que va mucho más allá de su experiencia.

“Es una responsabilidad muy importante”, afirmó.

La cantante explicó que existen mujeres y grupos que llevan tiempo impulsando propuestas similares en otros países, por lo que reconoce que se trata de una lucha que no comenzó con ella.

La intérprete de “Con Otra” también reconoció que una legislación con esas características podría tener un impacto directo en su propia vida. Durante la entrevista se definió como “mamá autónoma” al explicar por qué el tema también la toca personalmente.

“Sería una ley que, si existiera, me beneficiaría a mí también como mamá”, señaló. Cazzu agregó que le conmueve que algo que decidió contar haya servido para impulsar reclamos relacionados con problemas que, desde su perspectiva, necesitan mejores mecanismos.

Para la cantante, su participación en esta conversación no significa atribuirse el origen de esos reclamos. De hecho, explicó que prefiere observar el movimiento con respeto debido al trabajo que otras personas ya realizaban antes de que su nombre quedara asociado con la propuesta.

La discusión alrededor de la llamada Ley Cazzu surgió después de que la artista hablara públicamente sobre las dificultades que enfrentó para conseguir una autorización que le permitiera viajar con Inti, la hija que comparte con Christian Nodal.

Cazzu habló sobre la Ley Cazzu y aseguró que la propuesta también podría beneficiarla como madre autónoma. Mezcalent

Cazzu pone el foco en las madres que enfrentan estos problemas

Durante la misma entrevista, Cazzu llevó la conversación más allá de su situación con Christian Nodal.

Para la cantante, uno de los problemas está en que las dificultades de muchas madres se han vuelto tan frecuentes que dejaron de generar la atención que deberían.

La argentina habló específicamente de mujeres que deben hacerse cargo de sus hijos mientras enfrentan problemas económicos y la ausencia del otro progenitor.

Aseguró que socialmente existe poca conversación alrededor de lo que implica criar bajo esas circunstancias.

“A nadie le importa la mamá soltera que no puede maternar en paz”, expresó Cazzu al hablar de mujeres que atraviesan dificultades económicas mientras los padres de sus hijos han decidido ausentarse.

Según la cantante, este tipo de historias están presentes en círculos cercanos y pueden involucrar a amigas o integrantes de una misma familia. Sin embargo, considera que su frecuencia ha provocado que muchas de esas situaciones sean vistas como parte de la vida cotidiana.

“Es algo tan común que lo normalizamos”, agregó durante la conversación con Nacho Elizalde.

Para Cazzu, esa normalización también explica por qué decidió contar algunos aspectos de su experiencia cuando comenzó a encontrarse con obstáculos dentro del sistema.

Cazzu habló sobre la Ley Cazzu y aseguró que la propuesta también podría beneficiarla como madre autónoma. Cuartoscuro

Christian Nodal rechazó el uso de su historia para impulsar la Ley Cazzu

Las declaraciones de Cazzu aparecen después de que Christian Nodal fijara su postura sobre la iniciativa. En septiembre, el cantante rechazó que su caso familiar sea utilizado como argumento para impulsar una propuesta legislativa.

A través de un comunicado, su representación negó que exista una resolución judicial que determine que Nodal sea deudor alimentario o que haya incumplido sus obligaciones con Inti. También rechazó que el cantante haya impedido los viajes de su hija o el trabajo de Cazzu.

El sonorense sostuvo que su inconformidad no está dirigida contra iniciativas destinadas a proteger a niñas y niños, sino contra el uso de lo presuntamente ocurrido entre él, Cazzu e Inti para promoverlas.