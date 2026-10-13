Cazzu recuerda su historia con Nodal y revela cómo la ayudó en su carrera

Cazzu ha vivido muchos cambios en los últimos años, tanto en su vida personal como en su carrera musical. La cantante argentina, quien alcanzó la fama gracias al trap, recientemente habló sobre la relación que tuvo con Nodal.

En medio del éxito de su gira Latinaje, Julieta Cazzuchelli, nombre real de la cantante, participó en el podcast Ruido y Sentimiento, donde habló sobre los cambios que ha experimentado desde que se convirtió en mamá y cómo estos también se reflejaron en su música.

Cazzu Cuartoscuro

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención de la conversación fue cuando recordó su relación con Christian Nodal, de quien habló de manera positiva al reconocer que tuvo un papel importante en una etapa de su vida.

Cazzu reconoce que Christian Nodal la ayudó en su carrera musical

Aunque su separación estuvo rodeada de polémica, la cantante argentina dejó ver que también guarda buenos recuerdos de los momentos que compartió con Christian Nodal, especialmente cuando ambos esperaban formar una familia.

Durante la entrevista, Cazzu explicó que el nacimiento de su hija Inti cambió su manera de ver muchas cosas, incluyendo su carrera musical y las historias que quería compartir con el público.

Cazzu y Christian Nodal Mezcalent

Fue entonces cuando mencionó que su relación con el cantante mexicano también influyó en las decisiones que tomó como artista, pues la motivó a probar un estilo diferente al trap.

"Cuando yo me convierto en mamá hay muchas cosas que cambian en mí porque yo en ese momento tenía algo que parecía gestarse como una familia, que supo ser en su momento algo muy valioso y amoroso. Muy responsable de que me haya animado a cantar otro tipo de música porque mi compañero en ese momento hacía una música muy romántica y bonita. Como anímate, como no pasa nada", recordó la cantante.

Al compartir su vida con Christian Nodal, quien es conocido por interpretar canciones de amor y desamor dentro del regional mexicano, encontró la motivación que necesitaba para animarse a experimentar.

Christian Nodal. Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro

"Fue muy valioso para mí en ese momento ese impulso", aseguró.

Lejos de hablar solamente de los problemas que surgieron después de su ruptura, la artista reconoció que su historia con Nodal también estuvo marcada por experiencias que recuerda con cariño.

"Para recordar que también hay momentos que, pareciera que no, pero que no se borran y que también son valiosos", expresó.

¿Cómo fue la separación de Cazzu y Christian Nodal?

La historia de amor entre ambos cantantes llegó a su fin en mayo de 2024, cuando anunciaron públicamente que habían decidido separarse, meses después del nacimiento de su hija Inti.

La noticia sorprendió a sus seguidores, pues durante su relación habían compartido algunos momentos familiares y se habían mostrado juntos en diferentes eventos.

(Foto: Mezcal Entertainment)

Poco tiempo después, en junio de ese mismo año, Christian Nodal confirmó que había comenzado una relación sentimental con Ángela Aguilar, lo que provocó una gran controversia en redes sociales.

Las críticas aumentaron cuando la pareja contrajo matrimonio en julio de 2024, durante una ceremonia privada.