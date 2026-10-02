Cazzu responde a Karol G: Acepta grabar una colaboración musical inédita entre ambas

Cazzu aceptó la propuesta pública de Karol G para lanzar una colaboración inédita en el mercado urbano. La artista argentina respondió directamente a las declaraciones de la estrella colombiana y confirmó su total disposición para ingresar juntas al estudio de grabación.

La intérprete de éxitos como "Mucha Data" y "Peli-Culeo" reaccionó de manera positiva al interés que mostró su colega semanas atrás. La trapera definió su postura frente a la prensa y desató la locura entre millones de fanáticos de la música latina.

Cazzu sigue dando conciertos por el mundo. Foto de IG: Cazzu

"Ella sabe que yo estoy acá. Se lo dije, se lo hice saber siempre", declaró la creadora de éxitos urbanos. La famosa cantante aseguró que mantienen la puerta abierta y solo aguardan la oportunidad perfecta para concretar este proyecto en conjunto.

El recuerdo del primer escenario en Buenos Aires

Al hablar de la posible alianza, Cazzu regresó en el tiempo para recordar los inicios de ambas mujeres en la compleja industria del entretenimiento. La exponente sudamericana relató cómo cruzó caminos con Karol G durante una de las primeras giras de la reguetonera por Argentina.

En el año 2018, la intérprete de "Provenza" invitó a la argentina a compartir el micrófono frente a una audiencia íntima en Buenos Aires. Aquella noche selló el inicio de un respeto profesional profundo entre dos artistas que apenas forjaban su camino hacia el éxito global.

Cazzu junto a Karol G en el año 2021. Foto de FB: Cazzu

"Fue un momento donde yo la pude conocer a ella y a partir de eso, bueno, la vida", reflexionó la exitosa compositora. Hoy, ambas estrellas dominan las listas de popularidad mundiales y convocan multitudes masivas en los recintos más imponentes del continente americano.

La cantautora de música urbana aprovechó el momento para destacar el esfuerzo monumental de su compañera. La rapera enalteció el nivel de representación que la antioqueña logró dentro del reguetón, un terreno comandado tradicionalmente por intérpretes masculinos.

La admiración de La Bichota hacia la actitud de "La Jefa"

El interés por formar esta dupla nació gracias a un video viralizado recientemente en las redes sociales. Karol G visualizó una grabación donde Cazzu interpretaba la balada "El hombre que yo amo", actuación que deslumbró por completo a la galardonada estrella colombiana.

La multipremiada reguetonera pausó sus colaboraciones artísticas durante los últimos meses por decisión propia. La interpretación visceral de la argentina bastó para que la antioqueña cambiara de opinión y deseara retornar a los duetos musicales por todo lo alto.

Karol G durante un concierto. Foto de IG: Karol G

"Me encanta porque su personalidad es súper irreverente", confesó la estrella de la música respecto al aura de su colega. La intérprete empatizó de inmediato con esa actitud de rebeldía, pues representa exactamente el mensaje de empoderamiento femenino que busca proyectar en sus letras.

La cantautora nacida en Medellín admitió que sintió una conexión innegable con la trapera desde aquel primer acercamiento en Sudamérica. Replicar aquella energía en una producción musical actual significaría un triunfo absoluto para los fieles seguidores de ambas propuestas sonoras.

La industria del entretenimiento urbano aguarda el anuncio oficial por parte de las casas discográficas involucradas en este proyecto. Una canción entre dos de las máximas figuras femeninas del momento garantiza un impacto demoledor en las métricas de todas las plataformas digitales.