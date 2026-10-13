Aleks Syntek admite tiene un trastorno psicótico; pospone gira por Europa

Aleks Syntek sorprendió a sus seguidores después de anunciar cambios en su gira Total Syntek Tour, con la que celebra sus 35 años de carrera. Aunque el cantante tenía planeado visitar diferentes países de Europa durante octubre, sus presentaciones ya no podrán realizarse en las fechas previstas.

Durante los últimos meses, el intérprete de Duele el amor ha estado en medio de varias polémicas, especialmente por sus comentarios sobre otros géneros musicales y algunas situaciones que ha protagonizado durante sus conciertos.

Aleks Syntek Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

A pesar de las críticas que ha recibido, el músico había continuado con sus proyectos profesionales y tenía contemplado reencontrarse con sus fans europeos. Sin embargo, una situación relacionada con su salud lo llevó a tomar una decisión sobre sus próximos compromisos.

Aleks Syntek cancela conciertos en Europa; ¿qué pasará con su gira?

Los seguidores de Aleks Syntek que esperaban verlo en Europa tendrán que esperar un poco más, ya que el cantante anunció que no podrá cumplir con las fechas que tenía programadas como parte de su Total Syntek Tour.

Entre las ciudades que formaban parte de su recorrido estaban Dublín, Liverpool, Londres, Ingolstadt, Madrid, Barcelona, Mallorca y Roma, donde tenía previsto interpretar algunos de los éxitos que lo han acompañado durante sus 35 años de carrera.

Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

La noticia fue dada a conocer mediante un video publicado en sus redes sociales, en el que explicó que su médico le recomendó evitar los vuelos de larga duración, especialmente aquellos que implican cruzar el océano Atlántico.

"Amigos de Europa, estoy feliz por la gira que voy a hacer de 'Total Syntek Tour' con ustedes, por allá en Dublín, en toda la zona de United Kingdom. La cosa es que el doctor dictaminó que no puedo viajar tantas horas en un trasatlántico todavía, voy a tener que retrasar las fechas un poquito, no se desesperen pronto", expresó.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las nuevas fechas de los shows, por lo que quienes ya compraron boletos deberán esperar información de las empresas organizadoras y las boleteras.

¿Por qué Aleks Syntek canceló su gira por Europa?

Además de compartir un mensaje dirigido a sus seguidores, Aleks Syntek dio a conocer un documento médico fechado el 4 de octubre de 2026, en el que se explica la situación de salud que atraviesa.

Aleks Syntek Foto: Cuartoscuro.com / Edgar Negrete Lira

El justificante, atribuido al psiquiatra Luis Solís Rojas, señala que Raúl Alejandro Escajadillo Peña, nombre real del artista, recibe atención especializada debido a un trastorno psicótico no especificado.

"Por este conducto hago de su conocimiento que el señor Raúl Alejandro Escajadillo Peña, a quien atiendo en mi consulta privada, presenta un trastorno psicótico no especificado", se lee en el documento.

De acuerdo con la información difundida, el especialista recomendó que el cantante suspenda temporalmente sus viajes en avión para favorecer su recuperación y evitar situaciones que puedan afectar su estabilidad.

X:Alekssyntek

"Debido a su condición clínica actual, recomiendo que se abstenga temporalmente de viajar por vía aérea, tanto en vuelos nacionales como internacionales, hasta el mes de diciembre de 2026, mientras avanza en su recuperación y logra una mayor estabilidad frente a los estresores asociados con su situación actual".

El psiquiatra también indicó que "cuando su condición lo permita, podrá reanudar sus viajes con normalidad".

Captura de pantalla

¿Qué es el trastorno psicótico no especificado que presenta Aleks Syntek?

Una de las dudas que surgieron después de que el cantante compartiera su justificante médico está relacionada con el diagnóstico que aparece en el documento.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el código 6A2Z, mencionado en la constancia, corresponde a la categoría de esquizofrenia u otros trastornos psicóticos primarios no especificados.

Este tipo de trastornos puede afectar la manera en que una persona percibe o interpreta lo que sucede a su alrededor. Dependiendo de cada caso, pueden presentarse cambios en los pensamientos, las percepciones o el comportamiento.

Aleks Syntek en el GIFF. Cortesía GIFF

Sin embargo, que una persona tenga un diagnóstico dentro de esta categoría no significa necesariamente que presente todos esos síntomas o que tenga esquizofrenia.

En el caso de Aleks Syntek, el documento no ofrece detalles suficientes para conocer cómo se manifiesta su condición, por lo que no sería correcto asegurar que experimenta síntomas específicos.