¿Sherlyn estrenó romance? Su hijo André, de seis años, la delata con la prensa
Sherlyn sorprendió al hablar de su vida sentimental después de que un comentario espontáneo de su hijo André llamara la atención durante un encuentro con los medios de comunicación
La vida sentimental de Sherlyn volvió a llamar la atención luego de que su hijo André, de seis años, hiciera un comentario inesperado durante un encuentro con los medios de comunicación. La espontánea intervención del pequeño sorprendió a la actriz y desató rumores sobre una nueva relación amorosa que ella había mantenido en privado.
¿Qué dijo André que sorprendió a todos?
Mientras Sherlyn atendía a la prensa, André tomó la palabra y lanzó una declaración que dejó sin palabras a su mamá.
Mi mamá siempre dice que a veces ella no tiene novio, pero sí tiene”, expresó el niño frente a los reporteros.
Tras escuchar el comentario, la actriz reaccionó entre risas y, visiblemente apenada, decidió retirar a su hijo de los micrófonos, aunque el momento ya había captado la atención de los presentes.
¿Sherlyn confirmó que tiene pareja?
Después de la inesperada confesión de André, Sherlyn habló sobre su situación sentimental y confirmó que actualmente está conociendo a una persona, aunque dejó claro que prefiere mantener esa relación alejada de la vida pública.
La actriz explicó que su pareja no pertenece al medio artístico, vive en México y que, debido a sus compromisos laborales como conductora del programa "Desiguales" en Miami, ambos mantienen una relación a distancia.
Aunque evitó revelar la identidad de su pareja, la actriz compartió algunos detalles sobre esta nueva etapa personal y dejó claro que, por ahora, prefiere ir paso a paso.
“Sí, por supuesto”, dijo al afirmar que prefiere mantenerlo fuera de los reflectores: “Inteligente, como debe ser, no es un princeso como todos esperamos. Vamos viendo cómo se dan las cosas, por lo pronto estoy así, viviendo allá y a distancia veremos qué se da porque ya saben que a la distancia uno no puede hacer mucha fe a que las relaciones caminen. Hasta que no me vean con un anillo de compromiso y en planes de matrimonio no puedo darle seriedad a nada”, añadió la actriz.
¿Mantendrá su relación lejos de los reflectores?
Por ahora, Sherlyn dejó entrever que su prioridad es disfrutar esta etapa con discreción y sin exponer a su pareja públicamente. Aunque reconoció que está ilusionada, también señaló que prefiere esperar antes de hablar de planes a largo plazo, especialmente considerando que actualmente su relación se desarrolla a distancia.