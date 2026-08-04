¿Sherlyn estrenó romance? Su hijo André, de seis años, la delata con la prensa

La vida sentimental de Sherlyn volvió a llamar la atención luego de que su hijo André, de seis años, hiciera un comentario inesperado durante un encuentro con los medios de comunicación. La espontánea intervención del pequeño sorprendió a la actriz y desató rumores sobre una nueva relación amorosa que ella había mantenido en privado.

Foto: Instagram sherlyny

¿Qué dijo André que sorprendió a todos?

Mientras Sherlyn atendía a la prensa, André tomó la palabra y lanzó una declaración que dejó sin palabras a su mamá.

Mi mamá siempre dice que a veces ella no tiene novio, pero sí tiene”, expresó el niño frente a los reporteros.

Tras escuchar el comentario, la actriz reaccionó entre risas y, visiblemente apenada, decidió retirar a su hijo de los micrófonos, aunque el momento ya había captado la atención de los presentes.

Foto: Instagram sherlyny

¿Sherlyn confirmó que tiene pareja?

Después de la inesperada confesión de André, Sherlyn habló sobre su situación sentimental y confirmó que actualmente está conociendo a una persona, aunque dejó claro que prefiere mantener esa relación alejada de la vida pública.

La actriz explicó que su pareja no pertenece al medio artístico, vive en México y que, debido a sus compromisos laborales como conductora del programa "Desiguales" en Miami, ambos mantienen una relación a distancia.

Foto: Instagram sherlyny

Aunque evitó revelar la identidad de su pareja, la actriz compartió algunos detalles sobre esta nueva etapa personal y dejó claro que, por ahora, prefiere ir paso a paso.

“Sí, por supuesto”, dijo al afirmar que prefiere mantenerlo fuera de los reflectores: “Inteligente, como debe ser, no es un princeso como todos esperamos. Vamos viendo cómo se dan las cosas, por lo pronto estoy así, viviendo allá y a distancia veremos qué se da porque ya saben que a la distancia uno no puede hacer mucha fe a que las relaciones caminen. Hasta que no me vean con un anillo de compromiso y en planes de matrimonio no puedo darle seriedad a nada”, añadió la actriz.

¿Mantendrá su relación lejos de los reflectores?

Por ahora, Sherlyn dejó entrever que su prioridad es disfrutar esta etapa con discreción y sin exponer a su pareja públicamente. Aunque reconoció que está ilusionada, también señaló que prefiere esperar antes de hablar de planes a largo plazo, especialmente considerando que actualmente su relación se desarrolla a distancia.