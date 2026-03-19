Sherlyn pide ayuda para encontrar a su perrita Lovy; lanza llamado urgente en redes

La actriz mexicana Sherlyn encendió las alertas en redes sociales luego de compartir un mensaje urgente en Instagram para localizar a su perrita Lovy, extraviada recientemente.

A través de sus historias y una publicación en su cuenta oficial, la también cantante solicitó el apoyo de sus seguidores para difundir la información y poder dar con el paradero de su mascota, a quien considera parte fundamental de su familia.

Sherlyn pide ayuda a través de Instagram para encontrar a su perrita Lovy Instagram @sherlyny

Sherlyn pide ayuda en redes para encontrar a su perrita Lovy

En el mensaje difundido en Instagram, Sherlyn apeló directamente a la solidaridad de su comunidad digital, pidiendo compartir la información para ampliar el alcance de búsqueda.

La actriz ha utilizado en diversas ocasiones sus redes para comunicarse de manera directa con sus seguidores, especialmente en situaciones personales que requieren apoyo colectivo.

En esta ocasión, Sherlyn publicó una historia de Instagram en donde recalcó lo importante que son sus mascotas en su familia por lo cual pedía desesperadamente ayuda para localizar a su peludita, quien es la más longeva de sus cachorros.

¿Qué se sabe de la desaparición de Lovy, la mascota de Sherlyn?

De acuerdo con lo compartido por la actriz, Lovy, una pomernia color beige, de 10 años de edad, se perdió el miercoles 17 de marzo aproximadamente a las 15:00 horas, cerca de Televisa San Ángel.

La prioridad del mensaje ha sido viralizar la imagen de la perrita y facilitar cualquier dato que permita su regreso a casa, ya que Lovy sufre una enfermedad cardiaca y necesita medicamentos para mantener un estado de salud estable.

El mensaje de Sherlyn que conmovió a sus seguidores

El tono del mensaje de Sherlyn ha sido especialmente emotivo, reflejando la angustia que vive ante la ausencia de su mascota.

No es la primera vez que la actriz expresa públicamente el vínculo que tiene con sus animales. En una experiencia previa relatada también en redes sociales, confesó que al saber que una de sus perritas se había perdido “se me apachurró el corazón”, mostrando el fuerte lazo emocional que mantiene con ellas.

Este antecedente ayuda a entender la intensidad del llamado actual, que ha generado empatía inmediata entre sus seguidores.

Redes sociales se movilizan para ayudar a Sherlyn a encontrar a su perrita

Tras la publicación, usuarios comenzaron a compartir el mensaje en distintas plataformas, replicando fotografías y datos para ampliar el alcance.

La respuesta digital ha sido clave en otros casos similares, donde la viralización permite que la información llegue a más personas en menor tiempo.

Además, la actriz es conocida por su amor hacia los animales e incluso ha protagonizado acciones de rescate, como cuando ayudó a una perrita en peligro en una vialidad de la Ciudad de México.

Hasta el momento, la actriz no ha compartido actualizaciones sobre el paradero de su peludita; sin embargo, en su cuenta de Instagram continúa el anuncio de la búsqueda, acompañado de la fotografía de Lovy y un número de teléfono al que puede comunicarse quien tenga información que ayude a localizarla.