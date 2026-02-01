Sharon Osbourne sube con Yungblug a recibir su Grammy; así recordaron a Ozzy

Sharon Osbourne fue una de las figuras más destacadas durante la gala de los Premios Grammy 2026, no solo por su presencia en la alfombra roja, sino también por el papel que jugó durante uno de los momentos más emotivos de la noche.

Subió al escenario junto a Yungblud, quien recibió su primer Grammy en la categoría de Mejor Interpretación de Rock gracias a su versión en vivo del tema “Changes”, grabado en el concierto especial Back to the Beginning, que reunió a los miembros de Black Sabbath.

La entrega de este galardón se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento, especialmente por el discurso del músico británico, cargado de agradecimientos y referencias a Ozzy Osbourne.

Yungblud gana Grammy y sube al escenario con Sharon Osbourne

Tomando el escenario con evidente sorpresa y rodeado de músicos como Nuno Bettencourt y Frank Bello, el artista de 28 años expresó su incredulidad con sus primeras palabras.

“No esperas estar aquí y de repente lo estás, así que es una locura”, dijo, sosteniendo el trofeo.

En ese mismo momento, Yungblud rindió homenaje a Ozzy Osbourne, resaltando su influencia tanto artística como personal.

“Crecer admirando a una figura que te ayuda a definir tu identidad no solo como músico sino como persona es algo por lo que estoy verdaderamente agradecido”.

El cantante recordó cómo pasó de ser un fan más a tener una relación cercana con la leyenda del metal, al punto de poder rendirle homenaje sobre el escenario. Durante su discurso también agradeció a la familia Osbourne, a los músicos que lo acompañaron en el concierto y a su equipo de trabajo.

Una de las anécdotas más personales de la noche fue la que compartió sobre una conversación íntima con Ozzy.

“Le respondí que la música era suficiente y puedo decir que eso sigue siendo así, ahora y siempre. Ozzy estará conmigo cada vez que sienta nervios antes de subir al escenario”, relató.

También destacó que la banda que lo acompañó estaba conformada por músicos de seis generaciones distintas, un detalle que remarcó como símbolo de la vigencia del rock.

“El rock está regresando. Que se prepare el pop. Dios bendiga la música rock y a Ozzy Osbourne”.

Las fotos de Sharon Osbourne y Yungblud

Antes del show, Sharon Osbourne y Yungblud llamaron la atención de los fotógrafos en la alfombra roja. En una imagen que rápidamente se volvió viral, se los vio posando juntos mientras Sharon sostenía uno de sus zapatos de tacón junto a su rostro y hacía una mueca provocadora, una escena que captó la atención de medios y redes sociales por su autenticidad y humor.

Además de su premio, Yungblud también estuvo nominado en otras dos categorías: Mejor Canción de Rock por “Zombie” y Mejor Álbum de Rock por “Idols”.

¿Quién es Yungblud?

Detrás del nombre artístico Yungblud se encuentra Dominic Richard Harrison, un músico británico que ha revitalizado la escena del punk y rock alternativo, combinando elementos de otros géneros como el hip-hop y el pop.

Desde sus inicios con el álbum 21st Century Liability, se ha caracterizado por un estilo provocador y letras que abordan temas como la salud mental, la identidad y la crítica social.

Además de su música, ha creado un fuerte lazo con su comunidad de fans a través del movimiento llamado Black Hearts Club, basado en la aceptación y el respeto. Con discos como Weird! y Yungblud, ha logrado posicionarse como una voz representativa para una generación que busca autenticidad y conexión emocional en la música.

