Muere el papá de Ben y Casey Affleck, a tres meses del deceso de su mamá

Timothy Affleck, papá de Ben y Casey, murió. La noticia se da a pocos meses después del fallecimiento de la madre de los famosos, Chris Anne Affleck, ocurrido el pasado 2 de junio.

Fue durante la rueda de prensa para presentar su tercer largometraje como director, Company, en el Festival Internacional de Cine de Venecia, en donde Casey Affleck reveló públicamente el fallecimiento de su padre.

Casey informa sobre la muerte de su padre Timothy Affleck

Timothy Affleck, papá de Ben y Casey, murió. dpa picture alliance

Conmovido, el menor de los Affleck quiso dedicar su nueva película a la memoria de sus padres:

Está dedicada a mis padres porque perdí a mi madre y a mi padre este año, y eran muy importantes para mí. Tenía muchas ganas de mostrarles esta película, pero no pude. Creo que les habría gustado".

El evento contó con el apoyo de su hermano mayor, Ben Affleck, quien acudió al certamen junto a la novia de Casey, Caylee Cowan.

Ante medios, Casey reflexionó sobre los momentos dolorosos, los cuales, consideró que alimentan el arte.

Lo bueno de ser artista, quizás lo mejor, es que puedes tomar todas las experiencias más difíciles de tu vida y plasmarlas en tu obra, y eso te hace mejor".

El cineasta agregó que sus experiencias de vida no las comprende completamente hasta que pasa el tiempo:

Si estás dispuesto a enfrentarlo todo, ser honesto sobre todo y presentarte vulnerablemente con esos sentimientos y permitir el hecho de que tal vez no puedas comprenderlos completamente, pero estás dispuesto a ponerlos en lo que estás haciendo, es una bendición. Para mí, es la única manera en que puedo entender lo que está sucediendo en mi propia vida”.

El histrión no ofreció más detalles sobre la causa del fallecimiento de su padre.

¿Quién era Timothy Affleck?

Timothy Byers Affleck estuvo relacionado con el mundo de las artes durante su juventud. Fue actor, dramaturgo y trabajó como encargado de escena en la Theater Company of Boston, donde coincidió con figuras como Dustin Hoffman y Robert Duvall. Sin embargo, su carrera artística no llegó a consolidarse y a lo largo de su vida desempeñó distintos oficios, entre ellos mecánico, carpintero, electricista, cantinero y conserje.

Su vida familiar estuvo marcada por sus problemas con el alcohol. Timothy estuvo casado con Christopher Anne “Chris” Boldt, madre de Ben y Casey, pero la pareja se divorció durante la década de 1980. Después de la separación, sus hijos permanecieron principalmente con su madre en Cambridge, Massachusetts, mientras él atravesaba una etapa especialmente complicada debido a su adicción.

Durante ese periodo, Timothy llegó a vivir en las calles de Cambridge durante aproximadamente dos años. Finalmente ingresó a un centro de rehabilitación en California y logró dejar el alcohol. A partir de entonces consiguió mantenerse sobrio durante décadas y llegó a trabajar como consejero en un centro de rehabilitación, donde ayudó a otras personas que enfrentaban problemas de adicción.

Aunque su relación con sus hijos tuvo momentos difíciles, con el paso de los años Timothy logró reconstruir el vínculo con Ben y Casey. Ambos han hablado sobre la influencia que tuvo su historia familiar en sus vidas.

¿De qué murió la mamá de Ben y Casey Affleck?

“Chris” Affleck murió el 2 de junio de 2026 a los 83 años. La actriz y sus hijos habían mantenido una relación cercana a lo largo de los años, y su fallecimiento ocurrió después de que fuera diagnosticada con adenocarcinoma de páncreas en diciembre de 2025. En ese momento, los médicos le habían dado un pronóstico de aproximadamente seis meses de vida.

De acuerdo con su certificado de defunción, la causa inmediata de su muerte fue un paro cardiopulmonar, mientras que el cáncer de páncreas fue señalado como una de las condiciones que contribuyeron a su fallecimiento. Chris murió a las 10:52 de la mañana en la casa de su hijo Ben Affleck, en Los Ángeles.

Poco antes de morir, Chris pudo cumplir uno de sus últimos deseos: asistir a la graduación de preparatoria de uno de sus nietos, celebrada el 31 de mayo de 2026. Dos días después, murió.

La noticia de su fallecimiento se hizo pública semanas después. Chris Affleck fue profesora durante más de tres décadas y también estuvo involucrada en actividades de activismo social y político.