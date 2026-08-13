¿Posesión demoníaca? El extraño momento de Shakira en pleno concierto que desató teorías | VIDEO

Shakira sabe perfectamente cómo llamar la atención sobre un escenario. Sus movimientos, coreografías y la forma en que interpreta algunas de sus canciones suelen convertirse en contenido viral. Esta vez, sin embargo, un video llevó las cosas mucho más lejos.

En redes sociales comenzó a circular una grabación en la que supuestamente se ve a la cantante colombiana sufrir una especie de transformación mientras ofrece uno de sus conciertos. Las imágenes, de apenas unos segundos, muestran a Shakira haciendo movimientos poco comunes y, de pronto, su rostro parece cambiar.

El clip rápidamente provocó comentarios de usuarios que aseguraban que la intérprete de "Hips Don't Lie" estaba atravesando una supuesta posesión demoníaca en pleno espectáculo.

La escena fue compartida por el creador de contenido conocido como "itsweirdtime", quien incluso relacionó los conciertos de la cantante con supuestos rituales y planteó teorías sobre la energía que reciben los artistas de sus seguidores.

El planteamiento fue suficiente para que el video comenzara a circular todavía más y varias personas tomaran las imágenes como si fueran una grabación real.

El VIDEO de Shakira no muestra una posesión

Aunque el material puede resultar inquietante a primera vista, hay un detalle importante: el video no es una grabación real de una supuesta transformación de Shakira.

Las imágenes fueron manipuladas digitalmente y utilizan inteligencia artificial para alterar el rostro y los movimientos de la cantante. El material toma como referencia una de las presentaciones de Shakira en las que realiza su característica coreografía de contorsionismo durante "Loba".

Shakira AFP

A partir de esas imágenes originales, el clip fue modificado para hacer parecer que el rostro de la artista cambia mientras se mueve sobre el escenario.

También hay otro elemento que ayudó a que la edición pareciera auténtica. El video tiene una calidad reducida, grano y una imagen poco definida, recursos que hacen pensar que alguien grabó el supuesto momento con un celular desde el público.

En pocas palabras, está hecho para que, durante los primeros segundos, sea fácil creer que se trata de una grabación filtrada.

¿Por qué se volvió viral la supuesta posesión de Shakira?

El video demuestra lo fácil que puede ser sacar de contexto una presentación real y convertirla en algo completamente distinto. Al tratarse de un fragmento muy corto y con una edición intencionalmente poco clara, algunos usuarios comenzaron a compartirlo antes de comprobar de dónde provenía.

Las teorías sobre una supuesta posesión demoníaca de Shakira terminaron creciendo en redes sociales, donde incluso hubo quienes aseguraron que sus conciertos tenían relación con rituales.

Shakira Foto: Instagram Shakira

Sin embargo, no existe evidencia de que la cantante haya sufrido una posesión o algún fenómeno paranormal durante una presentación. El origen de las imágenes está en una edición digital que modifica material de una de sus actuaciones.

Así que, aunque el video pueda causar más de un susto al verlo por primera vez, la explicación es mucho menos sobrenatural; Shakira no fue poseída en pleno concierto; las imágenes fueron manipuladas con inteligencia artificial para crear precisamente esa impresión.