Luto en "La Voz Kids": Nicole Valeria Vargas Gómez de 19 años muere en trágico accidente

La música enfrenta un duro golpe. Nicole Valeria Vargas Gómez, recordada por su participación en La Voz Kids, perdió la vida en un trágico accidente ocurrido en el departamento del Quindío. Tenía apenas 19 años.

El fatal suceso también cobró la vida de William Andrés Paipa, de 40 años. De acuerdo con reportes de medios locales y el informe preliminar de las autoridades, ambos fueron embestidos por un vehículo no identificado mientras cruzaban la calle en la zona gastronómica conocida como El Solar.

Un atropello con fuga que conmociona al Quindío

El accidente se registró en una concurrida área de restaurantes. Según el comunicado oficial difundido por la policía local el pasado 24 de febrero, un automóvil impactó a los peatones y posteriormente se dio a la fuga, dejando a las víctimas gravemente heridas en el lugar.

Las autoridades confirmaron que los fallecidos fueron identificados como William Andrés Paipa y Nicole Valeria Vargas Gómez. Tras el incidente, se desplegó un operativo para localizar el vehículo involucrado, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.

La noticia generó indignación en redes sociales, donde usuarios exigen justicia y mayor seguridad vial en la región.

Su paso por "La Voz Kids Colombia"

Nicole se dio a conocer en 2019 cuando participó en la cuarta temporada de La Voz Kids Colombia. Su audición a ciegas cautivó al público por su potencia vocal y sensibilidad interpretativa.

Durante el programa, compartió una anécdota entrañable sobre su primer acercamiento con la música: contó que de bebé su abuela le cantaba, sembrando en ella un amor profundo por el canto. Años después, en la escuela, descubrió accidentalmente su talento cuando, tras esconderse en el baño, en lugar de llorar comenzó a cantar, obligando a su maestra a buscarla cubículo por cubículo guiándose por su voz.

En el reality destacó por su versatilidad musical. Nicole expresó su pasión por ritmos tradicionales colombianos como el pasillo y el bambuco, sin dejar de lado su interés por el hip-hop y el baile urbano. “Voy de un extremo al otro en la música”, llegó a comentar durante su participación.

¿Qué fue de Nicole tras el programa?

Después de su participación en televisión, Nicole decidió continuar su formación académica. Ingresó a la Universidad del Quindío para estudiar administración de empresas, combinando sus estudios con su pasión por la música.

En la universidad formó parte del grupo vocal institucional, donde siguió desarrollando su talento artístico. Quienes la conocieron la describen como disciplinada, comprometida y profundamente sensible.

La Universidad del Quindío emitió un mensaje de condolencias en el que resaltó su calidad humana y su entrega tanto en el aula como en el escenario. En el comunicado, la institución destacó que Nicole dejó huella con su amor por las artes y su energía luminosa.

Reacciones y despedidas en redes sociales

Tras confirmarse la noticia, ex compañeros del reality, amigos y seguidores compartieron mensajes de tristeza y solidaridad con la familia de la joven cantante. Muchos recordaron su sonrisa y su pasión por la música como rasgos que la distinguían.

En plataformas digitales, usuarios han compartido fragmentos de su audición en La Voz Kids Colombia, reviviendo el momento que la dio a conocer a nivel nacional. Los videos se han llenado de comentarios de despedida y mensajes de apoyo.

Una vida prometedora truncada

La muerte de Nicole Valeria Vargas Gómez representa no solo la pérdida de una joven estudiante, sino también la de una artista con un futuro prometedor. Su historia es un recordatorio de la fragilidad de la vida y del impacto que una tragedia vial puede tener en toda una comunidad.

Mientras las autoridades continúan la búsqueda del responsable del atropello, familiares, amigos y seguidores lloran la partida de una voz que apenas comenzaba a abrirse camino en la música colombiana.

Hoy, el escenario queda en silencio, pero el recuerdo de Nicole sigue resonando en quienes la escucharon cantar y en quienes vieron en ella un talento auténtico que soñaba con llegar lejos.

