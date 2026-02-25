Metallica anuncia su residencia en la Sphere de Las Vegas: fechas, boletos y todo sobre sus shows

Metallica dará un paso inédito en su carrera al realizar una residencia bajo el nombre “Life Burns Faster” en la Sphere de Las Vegas, el recinto que se ha convertido en referente mundial por su tecnología inmersiva. La agrupación estadounidense llevará su propuesta a este escenario con una serie de conciertos diseñados específicamente para el espacio, marcando así un nuevo capítulo en su historia dentro de la industria musical.

Lejos de tratarse de una residencia tradicional, este proyecto ha sido concebido como una experiencia adaptada completamente a las capacidades del lugar. Tras el impacto internacional de su gira M72 World Tour, considerada una de las más ambiciosas de su carrera, la banda opta por un formato con una propuesta artística expansiva que aprovecha al máximo la arquitectura digital del recinto.

“Life Burns Faster”, la residencia de Metallica

El nombre “Life Burns Faster” no funciona únicamente como un título promocional. La frase representa la intensidad y energía que han acompañado a Metallica desde sus inicios en la década de 1980. La residencia se desarrollará bajo el concepto “No Repeat Weekend”, un formato que el grupo ya utilizó durante su gira M72 y que fue bien recibido por sus seguidores.

Metallica Instagram

Este esquema implica que cada fin de semana incluirá dos conciertos completamente distintos. No habrá repetición de canciones entre una noche y otra, lo que permitirá que quienes asistan a ambas fechas disfruten de dos repertorios diferentes. Esta decisión amplía la cantidad de temas interpretados en vivo y, al mismo tiempo, transforma la narrativa del espectáculo en cada presentación.

En un recinto como la Sphere, cuya pantalla LED envolvente cubre prácticamente todo el campo visual del público y cuyo sistema de audio está diseñado para ofrecer precisión tridimensional, esta dinámica adquiere una dimensión adicional.

Metallica Instagram

La banda no solo modificará el setlist, sino que desarrollará contenido visual exclusivo pensado para este entorno. La producción no será una simple adaptación de un show existente, sino un montaje creado desde cero para este espacio tecnológico.

Fechas de la residencia de Metallica en The Sphere

La residencia “Life Burns Faster” se realizará durante cuatro fines de semana en octubre, sumando un total de ocho conciertos en la ciudad de Las Vegas. Las fechas confirmadas son:

1 y 3 de octubre

15 y 17 de octubre

22 y 24 de octubre

29 y 31 de octubre

Venta de boletos y paquetes especiales

La venta general de boletos comenzará el 6 de marzo a las 12:00 PM, hora del centro de México. Los asistentes podrán adquirir entradas individuales para cada concierto o elegir paquetes que incluyan ambas noches de un mismo fin de semana, siguiendo la lógica del formato “No Repeat Weekend”.

Previo a la venta general, existirán ventas exclusivas que se llevarán a cabo los días 2 y 3 de marzo.

Metallica Instagram

Uno de los anuncios más relevantes es el regreso del pase completo para quienes desean asistir a todos los conciertos. Este acceso ahora se denomina “Full House Ticket” (anteriormente conocido como “I Disappear Ticket”). El boleto permitirá la entrada a las ocho fechas que Metallica ofrecerá en la Sphere durante octubre.

También se ofrecerán Paquetes de Viaje y Experiencias Mejoradas (VIP) que incluyen distintos beneficios, entre ellos:

Acceso a Meet & Greet con la banda

Foto sobre el escenario antes del concierto

Entrada exclusiva a la Black Box Experience

Acceso prioritario al recinto

Lugar preferencial dentro del Snake Pit

Metallica

En cuanto a la preventa de los Paquetes de Viaje, comenzará el viernes 27 de febrero con los siguientes horarios del centro de México.

9:00 AM para Socios Legacy

11:00 AM para Socios Fifth

1:00 PM venta general

Un nuevo momento en la carrera de Metallica

La llegada de Metallica a la Sphere de Las Vegas no puede interpretarse como una fecha más en su calendario. Con este anuncio, la banda demuestra que sigue apostando por la innovación y por explorar formatos distintos dentro del rock y el metal.

Con “Life Burns Faster”, octubre se perfila como una cita clave para los seguidores del metal a nivel internacional.

PJG