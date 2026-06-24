¿Se viene el dúo del siglo? Shakira confiesa su obsesión por colaborar con esta famosa cantante

Shakira ha trabajado con algunas de las figuras más importantes de la música internacional. A lo largo de su carrera ha compartido estudio y escenario con artistas como Beyoncé, Rihanna, Alejandro Sanz, Maluma y Carlos Vives.

Sin embargo, la estrella colombiana todavía tiene una colaboración pendiente en su lista de deseos, y recientemente reveló quién es la cantante con la que sueña grabar una canción.

Shakira revela que sueña grabar una canción con Dua Lipa

La confesión ocurrió durante su participación en el primer episodio de Suite 305 with Lele Pons, el nuevo videopódcast de la influencer venezolana estrenado recientemente. En una conversación relajada y llena de anécdotas personales, la intérprete de Hips Don't Lie sorprendió al revelar que le encantaría unir su talento con el de una de las artistas pop más exitosas de la actualidad: Dua Lipa.

La cantante destacó que Dua Lipa domina perfectamente el español. IG

Cuando Lele Pons le preguntó directamente con quién le gustaría colaborar en este momento de su carrera, Shakira respondió sin pensarlo demasiado.

Con Dua Lipa me gustaría. Me encantaría. Además, habla español perfecto”, comentó entre risas, dejando claro que la cantante británica ocupa un lugar privilegiado entre sus posibles colaboraciones futuras.

¿Se acerca una colaboración entre Shakira y Dua Lipa?

La declaración no tardó en despertar la emoción de los fanáticos, quienes inmediatamente comenzaron a imaginar cómo sonaría una canción que fusionara el estilo latino y la energía característica de Shakira con el pop moderno que ha convertido a Dua Lipa en una de las artistas más influyentes del mundo.

Dua Lipa rindió homenaje a Shakira interpretando una de sus canciones en Bogotá. Foto: Instagram dualipa

Lo cierto es que la admiración entre ambas parece ser mutua. En 2025, durante una presentación de su gira Radical Optimism Tour en Bogotá, Dua Lipa sorprendió al público colombiano interpretando en español Antología, uno de los temas más emblemáticos de los inicios de Shakira.

El gesto emocionó profundamente a la barranquillera, quien compartió su entusiasmo en redes sociales. La respuesta de Dua Lipa fue igualmente afectuosa, alimentando la posibilidad de que ambas estrellas puedan coincidir en un proyecto musical en el futuro.

Shakira revela el sueño profesional que nunca cumplió

Pero la entrevista no solo dejó titulares sobre posibles colaboraciones. Shakira también mostró una faceta mucho más personal al hablar de una vocación que, según ella, pudo haber cambiado completamente el rumbo de su vida. La cantante confesó que antes de entregarse por completo a la música soñaba con convertirse en médica.

Quería estudiar medicina. La gente que me conoce siempre dice que soy una médica empírica porque me encanta diagnosticar”, explicó.

Shakira aseguró que sus amigos la consideran una "médica empírica". IG

Lele Pons confirmó entre risas que la artista suele ofrecer consejos relacionados con la salud a quienes forman parte de su círculo cercano.

Según contó Shakira, en su casa existe prácticamente una pequeña farmacia y es común que sus amigos recurran a ella cuando se sienten mal o necesitan orientación sobre algún problema físico.

Siempre me preguntan qué creo que tienen y muchas veces acierto. Tengo un instinto para eso. Yo tenía que ser médico”, aseguró divertida.

La filosofía de Shakira

La intérprete de Monotonía también habló sobre la intensidad con la que vive cada aspecto de su vida. Explicó que esa misma pasión que la ha llevado a convertirse en una de las artistas latinas más exitosas del planeta también la aplica en su papel como madre, hija, hermana y amiga.

Lo doy todo en todo lo que hago”, afirmó.

La artista reafirmó que vive con intensidad tanto su carrera como su vida personal. IG shakira

Esa filosofía parece haber acompañado a Shakira durante toda su carrera. Incluso durante la pandemia aprovechó el tiempo de confinamiento para estudiar Filosofía Antigua en la Universidad de Pensilvania, demostrando que su curiosidad intelectual va mucho más allá de la música.

Mientras continúa cosechando éxitos en los escenarios internacionales y mantiene una conexión cercana con sus seguidores, la cantante sigue encontrando nuevos retos personales y profesionales.

Por ahora, una colaboración con Dua Lipa es solo un deseo expresado, pero viniendo de dos artistas acostumbradas a romper fronteras y conquistar mercados globales, la posibilidad de verlas juntas en una canción ya ha comenzado a ilusionar a millones de fans.

Y si algo ha demostrado Shakira a lo largo de su carrera, es que cuando se propone algo, tarde o temprano termina haciéndolo realidad.