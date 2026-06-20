Así es el espectacular vestido de novia de Dua Lipa: requirió 1,155 horas de trabajo artesanal

Dua Lipa presumió en sus redes sociales el espectacular vestido de novia que lució durante su lujosa boda con Callum Turner en Sicilia. La pieza de alta costura llamó la atención por sus impresionantes detalles, entre ellos las 480 mil cuentas bordadas por el Atelier Montex.

El vestido no solo destacó por su elegancia, sino también por el nivel de artesanía detrás de su confección. Plumas, bordados y delicados acabados convirtieron esta creación en una de las más comentadas por los seguidores de la cantante.

¿Quién diseñó el vestido de novia de Dua Lipa?

El vestido fue creado por Chanel bajo la dirección de Matthieu Blazy, y el primer vestido de novia diseñado por esta casa de Alta Costura, una creación que ya está dando de qué hablar en el mundo de la moda.

A través de redes sociales, Chanel compartió detalles sobre esta pieza que conquistó a los fanáticos de la cantante. El vestido fue confeccionado a mano en los históricos talleres ubicados en el número 31 de la Rue Cambon, en París.

Para su elaboración participaron reconocidas casas de arte como Atelier Montex, Lemarié y Lesage. El look se complementó con unos elegantes zapatos de satén blanco diseñados por Massaro.

Su confección requirió 1,155 horas de trabajo artesanal. Entre sus detalles más impresionantes destacan las 480 mil cuentas bordadas por Atelier Montex y las joyas trampantojo que adornan la pieza.

La cola del vestido, de dos metros de longitud, fue decorada con 25 mil plumas elaboradas por Lemarié, aportando un toque etéreo y sofisticado.

Por su parte, el velo también se convirtió en una de las piezas protagonistas del conjunto. Elaborado en tul de seis metros, fue bordado cuidadosamente con cuentas y plumas que complementaron el diseño principal.

¿Quién es Matthieu Blazy, el nuevo diseñador de Chanel?

Matthieu Blazy, originario de París, Francia, es uno de los diseñadores más destacados de su generación. Su trayectoria lo ha llevado a convertirse en una figura influyente dentro de la industria de la moda de lujo.

Antes de asumir la dirección artística de Chanel, ganó reconocimiento internacional por su trabajo al frente de la firma italiana Bottega Veneta, donde fue aplaudido por su creatividad y visión innovadora.

Blazy estudió en la École Nationale Supérieure des Arts Visuels (ENSAV) de La Cambre, una prestigiosa escuela de arte y diseño ubicada en Bélgica.

Su talento comenzó a destacar desde muy joven. En 2006 obtuvo el premio Innovation en los Lancôme Couleur Design Awards cuando tenía apenas 22 años, un reconocimiento que impulsó su carrera dentro de la industria.

Boda de Dua Lipa y Callum Turner: así fue su celebración

Dua Lipa y Callum Turner se casaron el pasado 31 de mayo en una ceremonia privada celebrada en Londres. Días después, la pareja organizó una exclusiva celebración en Sicilia, rodeada de familiares y amigos cercanos.

Los recién casados compartieron algunos de los momentos más especiales de su boda a través de redes sociales, donde las imágenes rápidamente se volvieron virales entre sus seguidores.

Aunque la boda se celebró hace algunas semanas, los fanáticos continúan emocionados por descubrir nuevos detalles del enlace y admirar las fotografías que la cantante ha compartido de esta nueva etapa de su vida.