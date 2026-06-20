¿Dua Lipa está embarazada? La verdad detrás del rumor tras publicar fotos de su boda

Dua Lipa atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. La cantante británica se casó recientemente con el actor Callum Turner en una ceremonia privada, una noticia que emocionó a millones de seguidores alrededor del mundo.

Sin embargo, la alegría por la boda pronto quedó acompañada de otro tema que comenzó a circular con fuerza en redes sociales con la posibilidad de que la intérprete esté esperando a su primer bebé.

Las especulaciones crecieron luego de que una publicación en X, antes Twitter, asegurara que la artista estaba embarazada y acompañara esa afirmación con una supuesta imagen de una ecografía.

La publicación rápidamente acumuló millones de visualizaciones y comentarios, provocando dudas entre los seguidores de la cantante.

¿Dua Lipa confirmó su embarazo?

Hasta el momento, la respuesta es no.

Ni Dua Lipa ni su esposo, Callum Turner, han anunciado públicamente que estén esperando un hijo.

Pese a ello, el rumor siguió creciendo y muchas personas comenzaron a felicitar a la pareja como si la noticia ya estuviera confirmada.

Otros usuarios, en cambio, pidieron cautela y recordaron que la información no ha sido respaldada por la cantante ni por su equipo.

La situación volvió a poner sobre la mesa la rapidez con la que un rumor puede expandirse en redes sociales, especialmente cuando se trata de una de las estrellas pop más famosas del mundo.

Esta no es la primera vez que Dua Lipa enfrenta rumores

En realidad, no es la primera ocasión en la que la cantante tiene que lidiar con especulaciones sobre un posible embarazo.

Hace algunos años, cuando mantenía una relación con Anwar Hadid, Dua Lipa desató comentarios luego de publicar una fotografía acompañada por varios emojis, entre ellos un biberón y un ángel.

La reacción de los usuarios fue inmediata y muchos comenzaron a preguntarse si estaba esperando un bebé.

Dua Lipa presume su vestido de novia Chanel Foto: @dualipa

Tiempo después, la propia cantante habló del tema durante una entrevista y dejó clara su postura.

Me gusta usar emojis al azar. Realmente no pensé demasiado en ello, explicó entre risas.

Incluso recordó cómo comenzó a leer los comentarios y se sorprendió por la cantidad de personas que aseguraban que estaba embarazada.

Solo para aclararlo, no estoy embarazada, dijo en aquella ocasión.

Sus palabras han vuelto a circular ahora que el rumor reapareció en redes sociales.

Una historia de amor que ha conquistado a sus fans

Más allá de las especulaciones, Dua Lipa y Callum Turner han construido una de las relaciones más comentadas del espectáculo.

Los rumores sobre su romance comenzaron a principios de 2024 y poco tiempo después ambos confirmaron públicamente su relación.

Con el paso de los meses, la pareja se dejó ver cada vez más unida, compartiendo viajes, eventos y momentos especiales.

Dua Lipa comparte fotos de su boda con Callum Turner Foto: @dualipa

En 2025, Dua confirmó que estaban comprometidos y habló con emoción sobre la decisión de construir una vida juntos.

Sí, estamos comprometidos. Es muy emocionante, confesó.

Además, agregó una frase que muchos de sus seguidores recuerdan con cariño:

La idea de envejecer juntos y ser mejores amigos para siempre es un sentimiento realmente especial.

Mientras tanto, la cantante continúa disfrutando de esta nueva etapa junto a Callum Turner y concentrada en sus proyectos profesionales.

Dua Lipa comparte fotos de su boda con Callum Turner Foto: @dualipa

Por ahora, todo apunta a que la noticia de un bebé sigue siendo solamente un rumor que nació en redes sociales y que, una vez más, demuestra el enorme interés que despierta la vida personal de una de las artistas más influyentes del pop actual.