Shakira hizo historia en el Zócalo: ¿a quién le arrebató el récord de asistencia?

Shakira volvió a demostrar su enorme conexión con el público mexicano al presentarse por segunda vez en el Zócalo de la Ciudad de México, donde logró reunir a miles de fans que esperaron por horas por verla.

La cantante colombiana ofreció un concierto gratuito que no solo emocionó a sus seguidores, sino que también estableció un nuevo récord de asistencia en la Plaza de la Constitución.

Otro punto que destacó la primera presidenta del país, fue el ambiente familiar que predominó en la Plaza de la Constitución.

Este 1 de marzo, el corazón de la capital del país se transformó en un escenario masivo para recibir a miles de personas que llegaron desde tempranas horas. La cifra oficial fue de 400 mil asistentes, lo que convirtió el espectáculo en la presentación con mayor convocatoria de un artista en vivo en el Zócalo capitalino.

Un récord histórico para Shakira en el Zócalo

Con 400 mil personas reunidas en el Centro Histórico, Shakira rompió el récord de asistencia en el Zócalo de la Ciudad de México. La cifra superó cualquier marca previa registrada en este emblemático espacio público, consolidando a la artista como una de las figuras internacionales con mayor poder de convocatoria en el país.

La propia Jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer la magnitud del evento a través de sus redes sociales mientras el concierto aún se desarrollaba. En su publicación escribió:

“400 mil personas disfrutamos del gran espectáculo de Shakira, desde la Plaza de la Constitución hasta el Monumento a la Revolución”.

Así fue el concierto de Shakira en el Zócalo

Después de ofrecer 13 presentaciones en el Estadio GNP, la artista decidió cerrar su paso por el país con un concierto gratuito en el Zócalo. Fue una despedida especial, marcada por la emoción tanto del público como de la cantante.

Pasadas las 8:30 de la noche, la llamada “loba” apareció en el escenario y comenzó un recorrido musical por distintas etapas de su carrera. Interpretó temas como Las de la intuición, Inevitable, entre otras, combinando éxitos que la consolidaron en años anteriores con canciones recientes que han tenido gran impacto en plataformas digitales.

Durante el concierto, la cantante compartió un mensaje que desató la euforia entre los asistentes.

"Hoy tengo una mezcla de emoción, nostalgia y agradecimiento. Hoy es nuestro último día aquí en México, mi casa. Es una historia de amor y amistad que yo tengo con México, que no se compara con nada. Gracias por toda la emoción, por toda la alegría que me ha hecho sentir. No hay mejor reencuentro que el de una lobita con su manada mexicana".

¿A quién superó Shakira con este récord en el Zócalo?

Antes de esta presentación, el récord de asistencia en el Zócalo lo tenía Los Fabulosos Cadillacs, quienes en 2023 lograron congregar a 300 mil personas en la Plaza de la Constitución. Previamente, en 2022, Grupo Firme había reunido aproximadamente a 280 mil asistentes en el mismo lugar.

Con los 400 mil asistentes registrados el 1 de marzo, Shakira superó de manera amplia esas cifras, estableciendo una nueva marca en la historia de los conciertos masivos en el Zócalo capitalino.

La banda argentina Fabulosos Cadillacs ofrecieron un concierto en el Zócalo capitalino

No es la primera vez que la cantante logra una convocatoria multitudinaria en este espacio. En 2007 se presentó por primera vez en la Plaza de la Constitución y en aquella ocasión reunió a 210 mil personas, cifra que ya era considerada significativa.

Sin embargo, casi dos décadas después, la artista consiguió duplicar prácticamente esa asistencia y reafirmar su popularidad en México.

