Shakira ofrece un concierto ¡De antología!

Shakira, La loba, la mujer que factura después del dolor, la cantante colombiana que ha demostrado su resiliencia hizo historia en nuestro país y se entregó a 400 mil asistentes, cifra récord, que se dieron cita la noche de este domingo en la plancha del Zócalo de la CDMX, dándole fin a una serie de conciertos que arrancó desde el año pasado en el Estadio GNP Seguros y concluyó ayer de manera gratuita en el corazón de la CDMX, ciudad que se le entregó de principio a fin.

La cantante colombiana apareció pasadas las 20:30 horas de anoche ataviada con un traje dorado que al cabo de unos minutos se arrancó para quedar en vestido corto rosa con el que inició la primera parte de su concierto en la que incluyó fragmentos de La fuerte, Girl Like Me, Las de la intuición y Estoy aquí, corte que le dio pauta para interactuar con el público.

“Esto, esto es un sueño, es un milagro el poder estar con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos aquellos que estuvieron acampando desde temprano, bajo el sol, como siempre estar aquí contigo. Tengo una mezcla de emoción, de nostalgia, de agradecimiento porque hoy es el último día aquí en esta gira, en México, que es mi casa. Aquí en el Zócalo, siempre y para siempre, somos uno”, fueron las primeras palabras de Shakira.

Los minutos pasaron, los fans se unieron en una sola voz con la cantante y tras media hora de concierto en la que interpretó temas como Te felicito, TQG y Don’t Bother, Shakira hizo un pacto con la luna que iluminaba en ese momento el cielo de la capital mexicana para pasar a una parte el concierto más personal en la que abordó el pasaje que vivió de dolor tras haber terminado su pasada relación de pareja y haberse quedado sola con sus hijos Milan y Sasha.

Fue así que llegó Acróstico, corte que cantó acompañada de piano y en la que fue acompañada de sus hijos, quienes aparecieron cantando en las pantallas laterales del escenario.

Después de este instante emotivo y muy personal, pasó a uno más lúdico y sensual con Copa vacía, La tortura, La bicicleta y Hips Don’t Lie, tema en el que le dio rienda suelta al poder de sus caderas e hipnotizó tanto a hombres como a mujeres, ejecutando los cadenciosos movimientos de cintura, piernas y caderas que le han caracterizado.

Aquí Shakira, acompañada por unas bailarinas, apareció con un traje color arena que marcaba el torneado trasero y que dejaba ver parte de la espalda baja al descubierto.

“Los quiero mucho, buenas noches, familia”, expresó la barranquillera tras este corte para desaparecer del escenario, siempre seguida por una cámara que registraba cómo Shakira iba a un camerino en donde la empezaron a cambiar al mismo tiempo que comenzó a cantar Chantaje.

Foto: AFP

Tras algunos segundos siendo asistida por su equipo y siendo filmada por la cámara que proyectaba las imágenes en las pantallas del Zócalo, ella salió de nueva cuenta al escenario, concluyó el tema mencionado y empezó a cantar Monotonía en bachata.

Con la bandera de México ondeando en el centro de la plancha del Zócalo, Shakira puso a cantar y bailar con Soltera a miles de mujeres que han tomado esta canción como un himno que les permite “portarse mal para pasarla bien”, pues “se pasa rico soltera...”. Sin duda alguna este corte fue de los más coreados al grado de que retumbaban los gritos de todos aquellos que se emocionaron con este tema.

Foto: AFP

Tras este subidón de adrenalina, siguieron cortes que se han vuelto clásicos, las llamadas “viejitas pero bonitas” como Si te vas, Ojos así, Pies descalzos, sueños blancos, ¿Dónde estás corazón?, Antología y Día de enero, que llevaron al llanto.

Shakira tenía preparada una sorpresa y subió al estrado a su compatriota colombiano Beéle, con quien interpretó Algo tú, corte que estará disponible en streaming el próximo jueves.

Las manecillas del reloj seguían avanzando y tras casi dos horas de concierto, en las que hubo fuegos artificiales en dos momentos del show, la colombiana estaba en la recta final del concierto y cerró la velada con Suerte (Whenever, Wherever), Waka Waka (Esto es África), Loba y el broche de oro lo puso con el tema que hizo con Bizarrap en Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

Foto: Pavel Jurado

La loba, visiblemente emocionada, se despidió de sus fans y de México con una imagen memorable: la de ella ondeando una bandera de México a lo largo y ancho del escenario.

Al finalizar el concierto, Shakira bajó del escenario y logró despedirse de mano de algunos fans.

Previo a que arrancara el concierto, los vendedores ambulantes acaparaban la vendimia de comida, tepache, gorras rosas con letras de diamantes de fantasía con el nombre de Shakira en 50 pesos y al seguir caminando sobre la calle 20 de Noviembre con dirección a la plancha del Zócalo se pudieron apreciar pancartas con la leyenda de “Vacunas de sarampión e influenza” que formaron parte de la campaña que llevó a cabo el gobierno de la CDMX, aprovechando la gran afluencia que se registraría durante el concierto de la colombiana.

Cabe destacar que, según la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la CDMX (Canaco), la presentación de Shakira generaría una derrama de 403.6 millones de pesos.