Ethan Hawke y sus hijos: así es la familia del actor nominado al Oscar

Ethan Hawke es uno de los actores y directores más reconocidos de Hollywood. Su talento ha brillado en películas icónicas como La sociedad de los poetas muertos y El teléfono negro, y hoy vuelve a estar en el centro de la conversación tras su nominación como Mejor Actor por su interpretación de Lorenz Hart en Blue Moon, en los Premios Óscar.

Pero más allá de los reflectores y los premios, hay un papel que define profundamente su vida: el de padre.

Aunque debutó con una de las películas más memorables del cine, hoy, en uno de los momentos más importantes de su carrera, te contamos más sobre su faceta más significativa: su vida familiar y sus cuatro hijos.

¿Cuántos hijos tiene Ethan Hawke?

Ethan Hawke es un padre orgulloso de cuatro hijos, con quienes mantiene una relación cercana y amorosa. Dos de ellos nacieron de su matrimonio con Uma Thurman y dos más de su actual relación.

Maya Hawke

La primogénita del actor es Maya Hawke, quien nació el 8 de julio de 1998 en Nueva York, Estados Unidos, fruto de su relación con Uma Thurman.

Hoy, con 27 años, Maya es actriz y modelo. Alcanzó gran popularidad por su papel como Robin Buckley en la serie de Netflix Stranger Things.

También ha participado en producciones como Había una vez en Hollywood, Intensamente 2 y otras cintas que han consolidado su carrera.

En 2019 fue nominada a los Premios Saturn, donde ganó en la categoría de Mejor Actriz de Reparto, confirmando que el talento corre por sus venas.

Ethan Hawke, quienes son sus hijos y expareja Foto: @ethanhawke

Levon Roan Thurman-Hawke

Cuatro años después, el 15 de enero de 2002, nació Levon Roan Thurman-Hawke, también en Nueva York.

Al igual que su hermana, ha incursionado en el mundo del cine con participaciones en películas como Blink Twice (Parpadea dos veces) y The Thicket (Los marginados), así como en la serie The Crowded Room, donde compartió pantalla con Tom Holland.

Poco a poco, Levon comienza a construir su propio camino dentro de la industria.

Ethan Hawke, quienes son sus hijos y expareja Foto: @ethanhawke

Clementine Jane Hawke

Su tercera hija es Clementine Jane Hawke, nacida en julio de 2008, fruto de su matrimonio con Ryan Shawhughes, su actual esposa.

A diferencia de sus hermanos mayores, Clementine mantiene un perfil mucho más reservado. Con 17 años, prefiere mantenerse lejos de la vida pública, aunque el actor ha compartido en ocasiones momentos familiares que dejan ver la cercanía y complicidad que existe entre ellos.

Ethan Hawke, quienes son sus hijos y expareja Foto: @ethanhawke

Indiana Hawke: la menor de la familia

La hija menor del actor es Indiana Hawke, nacida en julio de 2011. Con 14 años, también se mantiene apartada de los reflectores.

Aunque recientemente acompañó a su padre en el almuerzo de nominados de la 98ª edición de los Premios Óscar, mostrando el orgullo y apoyo familiar en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Ethan Hawke, quienes son sus hijos y expareja Foto: @ethanhawke

¿Por qué se divorciaron Uma Thurman y Ethan Hawke?

La historia de amor entre Uma Thurman y Ethan Hawke comenzó en 1996, cuando se conocieron durante el rodaje de la película de ciencia ficción Gattaca. La conexión fue inmediata y se casaron en 1998.

Durante su matrimonio tuvieron dos hijos. Sin embargo, la pareja se separó en 2003 y formalizó su divorcio en 2005. En su momento circularon rumores sobre una posible infidelidad, aunque ambos han mantenido discreción sobre los detalles.

A pesar de la ruptura, han demostrado mantener una relación respetuosa, priorizando siempre el bienestar de sus hijos.

Ethan Hawke, quienes son sus hijos y expareja Foto: @umathurman

¿Quién es la pareja actual de Ethan Hawke?

En 2008, Ethan Hawke se casó con Ryan Shawhughes, productora de cine y televisión. Ha trabajado en proyectos como Blaze (2018) y Wildcat (2023).

Durante su matrimonio han tenido dos hijas. Aunque el actor comparte ocasionalmente momentos familiares en redes sociales, han optado por mantener a las menores alejadas de la vida pública.

Ethan Hawke, quienes son sus hijos y expareja Foto: @ethanhawke

Hoy, mientras Ethan Hawke celebra una nueva nominación al Oscar y reafirma su lugar en la industria cinematográfica, queda claro que su papel más importante no está en una alfombra roja ni frente a las cámaras, sino en casa: el de ser padre de cuatro hijos que, cada uno a su manera, comienzan a escribir su propia historia.