Festival de Cannes 2026: lista completa de ganadores y la película que conquistó la Palma de Oro
La edición 79 del Festival de Cannes llegó a su gran cierre este 23 de mayo con una ceremonia repleta de expectativa en el Grand Théâtre Lumière.
El Festival de Cannes 2026 vive su momento culminante este sábado 23 de mayo con la esperada ceremonia de clausura de su edición número 79, celebrada en el emblemático Grand Théâtre Lumière, epicentro del cine mundial durante las últimas semanas.
La gala, conducida por la actriz francesa Eye Haïdara, reúne a cineastas, actores, productores y figuras clave de la industria cinematográfica internacional para conocer a los grandes triunfadores de una edición que destacó por su fuerte presencia de nuevas voces.
El jurado encargado de elegir a los ganadores estuvo presidido por el reconocido director surcoreano Park Chan-wook, acompañado por figuras de talla internacional como Demi Moore, Ruth Negga, Chloé Zhao, Laura Wandel, Diego Céspedes, Isaach De Bankolé, Paul Laverty y Stellan Skarsgård.
Aunque la atención principal está puesta en la revelación de la Palma de Oro, varias categorías ya tienen ganadores confirmados, consolidando a Cannes como el escaparate más importante del cine a nivel global.
Los ganadores en Cannes 2026
Mientras se espera el anuncio más importante de la noche, Cannes 2026 ya entregó varios reconocimientos destacados.
Mejor Guion
Emmanuel Marre por Notre Salut
Mejor Actor
Valentin Campagne y Emmanuel Macchia por Coward
Cámara de Oro
Ben'Imana, de Marie Clémentine Dusabejambo
Palma de Oro al Mejor Cortometraje
For the Opponents, de Federico Luis
Mejor Actriz
Virginie Efira y Tao Okamoto por All of Sudden
Mejor Director
Javier Calva y Javier Ambrossi por La bola negra y Pawel Pawlikowski por Fatherland
Gran Premio
- Andrey Zvyagintsev por Minotaur
Palma de Oro
Fjord de Christian Mungiu
Estos premios reflejan una edición marcada por historias emocionales con propuestas visuales arriesgadas.
"Un Certain Regard" premia nuevas voces del cine
La sección Un Certain Regard, dedicada a propuestas originales y cineastas emergentes, dejó una lista de ganadores especialmente celebrada.
Mejor Película
Everytime, de Sandra Wollner.
Mejor Actriz
Marina De Tavira, Daniela Marín Navarro y Mariangel Villegas por Siempre soy tu animal materno.
Mejor Actor
Bradley Fiomona Dembeasset por Congo Boy.
Premio del Jurado
Elephants in the Fog, de Abhinash Bikram Shah.
Premio Especial del Jurado
Le Corset, de Louis Clichy.
La presencia latina brilló particularmente con el reconocimiento a Marina De Tavira y Daniela Marín Navarro.
Las leyendas homenajeadas en Cannes 2026
La Palma de Oro de Honor fue otorgada a tres figuras legendarias del cine:
- Peter Jackson
- Barbra Streisand
- John Travolta
Los homenajes celebraron trayectorias que transformaron la historia del cine en distintas generaciones y géneros.
"Fjord", una de las grandes protagonistas del festival
Si hay una película que ya se perfila como una de las grandes vencedoras morales de Cannes 2026, esa es Fjord, del director Cristian Mungiu.
La película obtuvo:
- Premio FIPRESCI (Competición Oficial)
- Premio del Jurado Ecuménico
- Premio François Chalais
- Premio de la Ciudadanía
Su recepción crítica ha sido una de las más entusiastas de toda la edición.
Otros ganadores destacados de Cannes 2026
Semana de la Crítica
- Gran Premio AMI de París: La Gradiva
- Mejor Revelación: Aina Clotet por Viva (Alive)
- Premio SACD: Dua
Cinéfondation
- Primer premio: Laser-Gato, de Lucas Acher
- Segundo premio: Silent Voices, de Nadine Misong Jin
Quincena de Realizadores
- Premio del Público: I See Buildings Fall Like Lightning
- Mejor película europea: Too Many Beasts
Palma Queer
- Mejor película: Teenage Sex and Death at Camp Miasma
- Premio Discovery: Flesh and Fuel
Ojo de Oro
- Ganador: Rehearsals for a Revolution