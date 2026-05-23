Festival de Cannes 2026: lista completa de ganadores y la película que conquistó la Palma de Oro

El Festival de Cannes 2026 vive su momento culminante este sábado 23 de mayo con la esperada ceremonia de clausura de su edición número 79, celebrada en el emblemático Grand Théâtre Lumière, epicentro del cine mundial durante las últimas semanas.

La gala, conducida por la actriz francesa Eye Haïdara, reúne a cineastas, actores, productores y figuras clave de la industria cinematográfica internacional para conocer a los grandes triunfadores de una edición que destacó por su fuerte presencia de nuevas voces.

El jurado encargado de elegir a los ganadores estuvo presidido por el reconocido director surcoreano Park Chan-wook, acompañado por figuras de talla internacional como Demi Moore, Ruth Negga, Chloé Zhao, Laura Wandel, Diego Céspedes, Isaach De Bankolé, Paul Laverty y Stellan Skarsgård.

Aunque la atención principal está puesta en la revelación de la Palma de Oro, varias categorías ya tienen ganadores confirmados, consolidando a Cannes como el escaparate más importante del cine a nivel global.

Los ganadores en Cannes 2026

Mientras se espera el anuncio más importante de la noche, Cannes 2026 ya entregó varios reconocimientos destacados.

Mejor Guion

Emmanuel Marre por Notre Salut

Mejor Actor

Valentin Campagne y Emmanuel Macchia por Coward

French actor Valentin Campagne (L) and Belgian actor Emmanuel Macchia pose with the trophy during a photocall after winning ex-aequo the Best Actor Prize for the film "Coward" during the closing ceremony of the 79th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 23, 2026. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP) AFP

Cámara de Oro

Ben'Imana, de Marie Clémentine Dusabejambo

Palma de Oro al Mejor Cortometraje

For the Opponents, de Federico Luis

Mejor Actriz

Virginie Efira y Tao Okamoto por All of Sudden

Belgian actress Virginie Efira (L) and Japanese actress Tao Okamoto pose with the trophy during a photocall after winning ex-eaquo the Best Actress Prize for the film "Soudain" (All of a Sudden) during the closing ceremony of the 79th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 23, 2026. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP) AFP

Mejor Director

Javier Calva y Javier Ambrossi por La bola negra y Pawel Pawlikowski por Fatherland

Spanish director, screenwriter and producer Javier Calvo (L) and Spanish director, screenwriter and producer Javier Ambrossi pose with the trophy during a photocall after winning ex-aequo the Best Director Prize for the film "La Bola Negra" during the closing ceremony of the 79th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 23, 2026. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP) AFP

Gran Premio

Andrey Zvyagintsev por Minotaur

Palma de Oro

Fjord de Christian Mungiu

Romanian director, screenwriter and producer Cristian Mungiu poses with the trophy during a photocall after winning the Palme d'Or for the film "Fjord" during the closing ceremony of the 79th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 23, 2026. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP) AFP

Estos premios reflejan una edición marcada por historias emocionales con propuestas visuales arriesgadas.

"Un Certain Regard" premia nuevas voces del cine

La sección Un Certain Regard, dedicada a propuestas originales y cineastas emergentes, dejó una lista de ganadores especialmente celebrada.

Mejor Película

Everytime, de Sandra Wollner.

Mejor Actriz

Marina De Tavira, Daniela Marín Navarro y Mariangel Villegas por Siempre soy tu animal materno.

Mariangel Villegas, Mexican actress Marina de Tavira, French-Costa Rican director and screenwriter Valentina Maurel and Costa Rican actress Daniela Marin Navarro pose during a photocall of the film "Siempre Soy Tu Animal Materno" (Forever Your Maternal Animal) at the 79th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France on May 16, 2026. (Photo by Sameer AL-DOUMY / AFP) AFP

Mejor Actor

Bradley Fiomona Dembeasset por Congo Boy.

Premio del Jurado

Elephants in the Fog, de Abhinash Bikram Shah.

Premio Especial del Jurado

Le Corset, de Louis Clichy.

La presencia latina brilló particularmente con el reconocimiento a Marina De Tavira y Daniela Marín Navarro.

Las leyendas homenajeadas en Cannes 2026

La Palma de Oro de Honor fue otorgada a tres figuras legendarias del cine:

Peter Jackson

Peter Jackson Barbra Streisand

John Travolta

US actor John Travolta attends the New York premiere of Apple TV's "Propeller One-Way Night Coach" at The Museum of Modern Art in New York, on May 21, 2026. (Photo by kena betancur / AFP) AFP

Los homenajes celebraron trayectorias que transformaron la historia del cine en distintas generaciones y géneros.

"Fjord", una de las grandes protagonistas del festival

Si hay una película que ya se perfila como una de las grandes vencedoras morales de Cannes 2026, esa es Fjord, del director Cristian Mungiu.

La película obtuvo:

Premio FIPRESCI (Competición Oficial)

Premio FIPRESCI (Competición Oficial) Premio del Jurado Ecuménico

Premio François Chalais

Premio de la Ciudadanía

Su recepción crítica ha sido una de las más entusiastas de toda la edición.

Romanian director, screenwriter and producer Cristian Mungiu poses with the trophy during a photocall after winning the Palme d'Or for the film "Fjord" during the closing ceremony of the 79th edition of the Cannes Film Festival in Cannes, southern France, on May 23, 2026. (Photo by Thibaud MORITZ / AFP) AFP

Otros ganadores destacados de Cannes 2026

Semana de la Crítica

Gran Premio AMI de París: La Gradiva

Gran Premio AMI de París: La Gradiva Mejor Revelación: Aina Clotet por Viva (Alive)

Premio SACD: Dua

Cinéfondation

Primer premio: Laser-Gato, de Lucas Acher

Primer premio: Laser-Gato, de Lucas Acher Segundo premio: Silent Voices, de Nadine Misong Jin

Quincena de Realizadores

Premio del Público: I See Buildings Fall Like Lightning

Premio del Público: I See Buildings Fall Like Lightning Mejor película europea: Too Many Beasts

Palma Queer

Mejor película: Teenage Sex and Death at Camp Miasma

Mejor película: Teenage Sex and Death at Camp Miasma Premio Discovery: Flesh and Fuel

Ojo de Oro