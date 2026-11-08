Shakira agradece muestras de cariño en medio de "una difícil semana"

A través de su cuenta oficial en X, Shakira compartió un mensaje dirigido a las personas que han estado pendientes de ella y de sus seres queridos durante los últimos días. La cantante colombiana aprovechó el espacio para reconocer las muestras de afecto, los buenos deseos y las palabras de aliento que ha recibido en medio de una semana particularmente complicada para su familia.

Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos", escribió la cantante.

Las palabras de Shakira generaron reacciones entre sus admiradores, quienes le hicieron llegar nuevos mensajes de solidaridad y buenos deseos para ella y sus seres queridos.

Hasta el momento, la artista no ha ofrecido más detalles sobre la situación familiar que atraviesa. Sin embargo, algunos medios de comunicación han reportado que su padre presenta complicaciones de salud. Por ahora, su publicación representa un agradecimiento a todas las personas que le han expresado su cariño y solidaridad durante estos días difíciles.

Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana. Mi familia y yo nos encontramos profundamente agradecidos ❤️ — Shakira (@shakira) November 9, 2026

Foto: X @Kamo_Cortes

¿Qué se sabe sobre el estado de salud de su padre?

A principios de noviembre comenzaron a difundirse reportes sobre la situación familiar de Shakira, luego de que trascendiera que la cantante modificó sus actividades profesionales para viajar a Colombia. La intérprete habría decidido dar prioridad a permanecer cerca de su familia ante los problemas de salud que enfrenta su padre, William Mebarak. Mientras tanto, los detalles sobre su estado se han mantenido con discreción, pues sus familiares no han ofrecido información pública más amplia sobre el estado de salud de su padre.

Foto: X @sol_berana

¿Qué problemas de salud ha enfrentado William Mebarak?

El padre de Shakira, de 95 años, ha atravesado distintos episodios médicos que han requerido atención especializada. En 2022 sufrió una caída que le provocó un traumatismo craneal y, un año después, fue sometido a una intervención quirúrgica para tratar la hidrocefalia, padecimiento por el que le colocaron una válvula para controlar la acumulación de líquido en el cerebro.

Foto: IG

En junio de 2024 volvió a enfrentar complicaciones cuando fue hospitalizado por una neumonía que lo llevó a permanecer en cuidados intensivos. Posteriormente, en mayo de 2026, presentó un episodio isquémico que también requirió atención médica en Barranquilla.

En cuanto a la situación más reciente, medios colombianos informaron que William Mebarak permanece en su domicilio, acompañado por sus familiares y bajo sus tratamientos habituales. Aunque circularon versiones sobre una posible hospitalización, una fuente cercana a la cantante aseguró que no se encontraba internado.