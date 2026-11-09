Salma Hayek celebra el voto latino tras elecciones en Texas

Salma Hayek expresó su emoción por los resultados de las recientes elecciones intermedias de Estados Unidos, particularmente por lo ocurrido en Texas, donde los candidatos demócratas consiguieron victorias históricas en la gubernatura y el Senado.

Durante un encuentro con la prensa, la actriz mexicana destacó la importancia de que la comunidad latina participara en las urnas y reconoció que los resultados representan una muestra de la influencia que este sector de la población tiene en la política estadounidense.

"Creo que es un momento importante para los latinos porque a través de cambiar un estado tan importante como Texas, gracias a nosotros, al poder que tenemos en números y en que participamos, y es como que tomamos nuestro poder, y fue la mejor manera de confrontar todas las injusticias que han habido durante esta administración para los inmigrantes", expresó.

Cuando le preguntaron si su emoción también estaba relacionada con las dificultades que enfrentan las comunidades migrantes, Hayek reconoció que sí, aunque aclaró que los resultados electorales también representaban un motivo de celebración.

"Sí, pero también me emociona porque fue un triunfo", respondió la protagonista de Frida.

¿Qué pasó en Texas durante las elecciones de Estados Unidos 2026?

Las declaraciones de Salma Hayek llegan después de las elecciones intermedias celebradas el pasado 3 de noviembre de 2026, en las que Texas registró un cambio importante en sus resultados políticos.

Uno de los triunfos más relevantes fue el de James Talarico, candidato demócrata que derrotó al republicano Ken Paxton en la contienda por el Senado estadounidense.

Con este resultado, Talarico se convirtió en el primer demócrata en ganar un escaño senatorial por Texas desde 1988.

Otra de las victorias destacadas fue la de Gina Hinojosa, quien derrotó al gobernador republicano Greg Abbott y se convirtió en la primera mujer latina elegida para gobernar Texas.

Los nuevos senadores demócratas en La Casa Blanca AFP

De acuerdo con los resultados publicados por la Secretaría de Estado de Texas, Hinojosa obtuvo más de 5.23 millones de votos, frente a los aproximadamente 4.52 millones de Abbott. En la contienda por el Senado, Talarico consiguió más de 5.44 millones de sufragios, mientras que Paxton obtuvo alrededor de 4.25 millones.

Los resultados marcaron un cambio en un estado que había mantenido gobiernos republicanos desde 1995 y que ahora tendrá a una demócrata al frente del Poder Ejecutivo estatal.

¿Qué papel tuvo el voto latino en las elecciones de Texas?

La participación de la comunidad latina fue uno de los elementos destacados durante el análisis de los resultados electorales.

De acuerdo con una encuesta de salida realizada por ABC News, en colaboración con otros medios, los votantes latinos representaron aproximadamente una cuarta parte de las personas que participaron en las elecciones de Texas.

El respaldo también fue importante para Gina Hinojosa: alrededor de 70% de las mujeres latinas votó por la candidata demócrata, frente a 59% de los hombres latinos, según los datos analizados por Factchequeado.

La participación de este sector estuvo relacionada con diferentes preocupaciones sociales y económicas, entre ellas el costo de vida, las políticas migratorias y las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Aunque el voto latino no fue el único factor detrás de los resultados, su participación y el respaldo a los candidatos demócratas tuvieron un peso importante en las victorias estatales.

Salma Hayek recibe el Premio Humanitario Jane Fonda en Hollywood

Las declaraciones de la actriz ocurrieron durante los WIF Honors 2026, una ceremonia organizada por Women In Film en Beverly Hills, California.

En el evento, celebrado el pasado 5 de noviembre en el hotel Beverly Hilton, Salma Hayek recibió el Premio Humanitario Jane Fonda, un reconocimiento a su trabajo en favor de las mujeres, las infancias y las comunidades inmigrantes.

La distinción fue entregada por la propia Jane Fonda, con quien la actriz mexicana mantiene una relación de amistad y colaboración desde hace aproximadamente tres décadas.

Salma Hayek recibe el premio Humanitario REUTERS

Durante la ceremonia, Hayek recordó el trabajo que ambas realizaron en Ciudad Juárez para visibilizar la violencia contra las mujeres y exigir atención a los casos de feminicidio.

El reconocimiento también destacó su participación en iniciativas sociales y su trabajo como productora para impulsar historias y oportunidades para las mujeres dentro de la industria del entretenimiento.

La mexicana compartió la gala con otras figuras de Hollywood, entre ellas Adria Arjona, Hannah Waddingham y Gemma Chan.