Christian Nodal se tatúa emblema de la familia Aguilar: ¿qué significa?

Christian Nodal volvió a llamar la atención, esta vez por un detalle relacionado con su vínculo con la familia de su esposa, Ángela Aguilar. El cantante lleva ahora en una de sus manos el símbolo de El Soyate, la propiedad que pertenece a la dinastía Aguilar.

El diseño ocupa el lugar donde anteriormente tenía un corazón verde y corresponde al fierro de herrar que identifica a la familia. La modificación coincide con una serie de presentaciones musicales en Aguascalientes, donde Nodal compartió escenario con su suegro, Pepe Aguilar, además de Ángela y Leonardo Aguilar.

El nuevo diseño despertó curiosidad por su significado y por la historia que existe detrás de este emblema, relacionado con el legado de Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Nodal dedica emotivo mensaje a Pepe Aguilar Captura de pantalla

¿Qué significa el tatuaje de Christian Nodal relacionado con la familia Aguilar?

El símbolo que ahora lleva Nodal no es un diseño cualquiera. Se trata de una representación estilizada del fierro de herrar que ha identificado a distintas generaciones de la familia Aguilar.

Pepe Aguilar se refirió a este distintivo como su propia “batiseñal”, debido a que está presente en diferentes elementos relacionados con su vida y su trayectoria.

Es una versión estilizada del fierro de herrar de mi abuelo y mi padre”, explicó Pepe Aguilar al hablar del origen del diseño.

Foto: Facebook Pepe Aguilar

Asimismo, comparó su significado con una señal que permite reconocer aquello que forma parte de su identidad: “Es como mi batiseñal. Está en todo lo que tiene que ver conmigo”.

De esta manera, el tatuaje de Nodal representa un símbolo familiar que va más allá de lo estético, pues está relacionado con la historia y las raíces de la dinastía.

¿Qué relación tiene el fierro de herrar con el rancho El Soyate?

Para comprender la importancia de este emblema es necesario remontarse a los orígenes de la familia Aguilar y a una de sus propiedades más representativas: El Soyate, ubicado en Tayahua, Zacatecas.

El rancho fue construido por Antonio Aguilar durante la década de 1950 como un homenaje a su esposa, la cantante y actriz Flor Silvestre. Con el paso de los años, el lugar se convirtió en uno de los espacios más significativos para sus descendientes.

Entre sus instalaciones destacan las caballerizas, el lienzo charro y una capilla familiar en la que descansan los restos de Antonio Aguilar y Flor Silvestre.

Christian Nodal. Especial

¿Qué dijo Christian Nodal sobre pertenecer a la familia Aguilar?

El cambio en la mano del intérprete coincidió con una presentación de la dinastía Aguilar en Aguascalientes.

Durante el espectáculo, Nodal compartió escenario con Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar. Uno de los momentos que llamó la atención ocurrió cuando su suegro le dedicó palabras de reconocimiento y lo describió como uno de los artistas más destacados que ha conocido dentro de la música mexicana.

El cantante de regional mexicano respondió con un mensaje en el que manifestó el cariño y la admiración que siente por Pepe Aguilar, además de referirse al orgullo que representa formar parte de su familia.

Es un honor y es un orgullo pertenecer a la familia Aguilar. Más de 30 años reflejados en tu carrera; por más que digan, hablen, lloren y critiquen, este es tu público y aquí estamos los de a deveras esta noche”, expresó frente a los asistentes.

La buena relación entre ambos artistas también quedó reflejada en redes sociales. Después de la presentación, Christian Nodal compartió unas palabras de agradecimiento dirigidas a Pepe Aguilar.

Gracias por todo, Pepe. No sólo me enseñaste lo bella e importante que es la familia, sino que también me abriste las puertas de tu casa y me diste una más. ¡Gracias por tanto!”, escribió.

Por su parte, Pepe Aguilar también ha manifestado públicamente su respaldo a Nodal y a su hija Ángela ante los comentarios y cuestionamientos que han recibido en redes sociales.

Así, el nuevo tatuaje del cantante adquiere un significado particular dentro de su relación con los Aguilar, pues reproduce un distintivo que representa varias generaciones de una familia ligada a la música regional mexicana.