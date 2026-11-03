¿Quién es William Mebarak, papá de Shakira? Su historia, sus 9 hijos y el gran amor de su vida

Detrás de la exitosa carrera de Shakira existe una figura que ha sido fundamental en su vida personal y artística: su padre, William Mebarak Chadid. Aunque ha preferido mantenerse lejos de los reflectores, su influencia en la cantante colombiana ha sido determinante desde que ella era pequeña y comenzaba a mostrar interés por la música y la escritura.

A sus 95 años, William ha despertado nuevamente el interés público debido a las versiones sobre su estado de salud. Sin embargo, más allá de las preocupaciones médicas, su historia está marcada por una vida llena de cambios.

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De ascendencia libanesa, Mebarak nació en Estados Unidos y llegó a Colombia cuando tenía apenas nueve años. Con el paso del tiempo desarrolló diferentes inquietudes profesionales y personales que lo llevaron a desempeñarse en ámbitos muy distintos.

¿A qué se dedicaba William Mebarak?

Antes de ser conocido por su vínculo con la estrella colombiana, William construyó una trayectoria profesional bastante diversa. Fue joyero, comerciante, visitador médico, locutor, agente de seguros, periodista y profesor de literatura.

También tuvo una inclinación por la escritura, pasión que quedó plasmada en su libro Al viento y al azar, donde compartió experiencias y recuerdos de su vida.

Durante su juventud incluso contempló la posibilidad de convertirse en sacerdote. Sin embargo, su padre no estuvo de acuerdo con esa decisión, pues temía que el apellido familiar desapareciera al no tener más hijos varones.

Posteriormente, pensó en dedicarse a la medicina y a la literatura, aunque reconoció que durante esa etapa tuvo una vida bastante inquieta, entre fiestas, motocicletas y automóviles.

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¿Cuántos hijos tiene William Mebarak y quiénes son sus hermanos?

La familia de William Mebarak es más grande de lo que algunos seguidores de Shakira podrían imaginar. El escritor tuvo ocho hijos de un matrimonio anterior, antes de formar una familia con Nidia del Carmen Ripoll Torrado, madre de la cantante.

De su primera relación nació William, quien fue el primogénito y falleció hace varios años en un accidente automovilístico. También tuvo a Tonino, Patricia, José Antonio, Alberto, Robin, Moisés, Ana y Edward, de acuerdo con la información difundida sobre su familia.

Algunos de sus hijos han desarrollado actividades profesionales alejadas de la industria del entretenimiento. Tonino, por ejemplo, ha acompañado a Shakira en su carrera y se ha desempeñado como parte de su equipo de trabajo.

La muerte de su primer hijo fue uno de los episodios más dolorosos para William. En una conversación con La Vanguardia, publicada en 2013, recordó que convertirse en padre lo ayudó a encontrar estabilidad y cambiar sus prioridades.

También habló del profundo dolor que le provocó perder a William, una herida que, según sus propias palabras, seguía presente incluso después de muchos años.

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¿Cómo conoció William Mebarak a Nidia Ripoll, mamá de Shakira?

La historia de amor entre William Mebarak y Nidia del Carmen Ripoll Torrado comenzó cuando él todavía estaba casado con su primera esposa.

De acuerdo con un relato que compartió en una entrevista, conoció a Nidia cuando ella trabajaba en la empresa de un amigo. La atracción fue inmediata y terminó cambiando el rumbo de su vida sentimental.

William recordó aquel encuentro como un flechazo que no esperaba experimentar. Con el tiempo, ambos consolidaron su relación y tuvieron a Shakira, quien se convertiría en una de las artistas latinas más reconocidas a nivel internacional.

¿Qué papel tuvo William Mebarak en la carrera artística de Shakira?

La relación entre padre e hija ha sido especialmente cercana. William no solamente acompañó el crecimiento de Shakira, también contribuyó a despertar su interés por la literatura, la escritura y la composición musical.

Desde que era niña, la cantante mostró habilidades artísticas que llamaron la atención de su familia. Su padre fue uno de los primeros en reconocer ese talento y acompañarla durante sus inicios.

Shakira ha reconocido en distintas ocasiones la importancia de sus padres en su formación.

A lo largo de los años, el escritor también ha expresado públicamente el orgullo que siente por su hija y ha recordado cómo desde pequeña tenía una personalidad y creatividad particulares.

Hoy, William Mebarak continúa siendo una de las personas más importantes para la intérprete colombiana. Su historia familiar, sus enseñanzas y el acompañamiento que le brindó durante sus primeros años forman parte de los capítulos más significativos de la vida de Shakira.