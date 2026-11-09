Olivia Dean fue nombrada Artista del Año 2026 por la plataforma Apple Music

Ni siquiera llegamos a mediados de noviembre y Apple Music ya reveló que la cantante británica Olivia Dean es su artista del año.

Por medio de un comunicado, la plataforma de streaming comentó que los esfuerzos de la cantante por fusionar el soul con la canción pop contemporánea e inspirada en la década de los 60 se les hizo un esfuerzo bastante auténtico y único, en especial porque llevó mensajes de amor y amistad a canciones que se viralizaron pese a que otras temáticas dominan la tendencia.

Se trata de su disco The Art of Loving, lanzado en 2025, pero que incluye la canción trendy Man I Need, que la llevó a convertirse en la Artista revelación en la pasada entrega del Grammy además de ayudarle a ganar cuatro BRIT Awards a lo mejor de la música en Reino Unido.

Sin dejar de mencionar que forma parte de las canciones virales de 2026 en la lista de Apple Music.

“Escribir música para mí siempre ha sido como procesar mis emociones en tiempo real. No intento hacer que las cosas suenen perfectas o ideales, sino capturar exactamente cómo me siento en ese momento, aunque sea desordenado o contradictorio”, dijo en una entrevista que concedió a Zane Lowe para hablar de un disco que la llevó a vulnerarse por completo para escribir 12 canciones.

Olivia Dean en la alfombra roja de los Brit Awards 2026

Las palabras que dio en su conversación fueron casi retomadas por Rachel Newman, codirectora de Apple Music, quien consideró que el nombramiento de la compañía vino por la capacidad que tuvo la cantante de hablar con el público desde el corazón.

Sus canciones te dan ganas de llamar a un amigo, bailar en la cocina y decirle a alguien que lo quieres. Es abierta y sincera en todo lo que comparte, y esa conexión es lo que convirtió un gran año en uno inolvidable”.

Dean vivió un año especial en 2025, en especial porque fue telonera de varias fechas de Sabrina Carpenter, donde pudo presentar su música para la generación más actual, viviendo un poco la experiencia de la propia intérprete de Manchild durante The Eras Tour, de Taylor Swift.

Los editores de Apple Music opinaron que Olivia Dean se inspiró en el arte de Sade, Lauryn Hill, y Prince para encontrar un estilo bastante propio y original, en especial en un momento donde la formula del pop ha encontrado bastantes adversidades, por ejemplo, las constantes acusaciones de plagio por parte de algunos artistas.

Da miedo abrirte al mundo

Ahora, Olivia Dean, de 27 años, está viviendo un sueño con este nombramiento y todos los reconocimientos que ha acumulado en el último año, sin embargo, enfrentó bastantes dudas y adversidades durante la planeación de The Art of Loving.

Mi objetivo principal nunca ha sido encajar en un molde, sino hacer música que se sienta viva. Cuando alguien me dice que una canción le ayudó a pasar por un momento difícil, siento que todo el proceso valió la pena”, explicó al conductor de Beats 1.

Para celebrar a su Artista del Año, el servicio de Apple Music entregará un premio físico para enaltecer su talento artístico, se trata de un disco de silicio personalizado de Apple suspendido entre una lámina de vidrio pulido y un cuerpo de aluminio mecanizado y anodizado.

Olivia Dean recibiendo su grammy a Mejor Artista Nuevo AFP

En un gesto simbólico, el mismo chip que impulsa los dispositivos que ponen más de 100 millones de canciones al alcance de los oyentes también se encuentra en el corazón de los Premios Apple Music.

La aplicación ya actualizó su sección de novedades para ubicar la portada de Olivia Dean en la parte superior, dando acceso a un video conmemorativo, al disco The Art of Loving, las tres entrevistas que ha dado para la plataforma y a todas las playlists que incluyen su música, desde Essentials hasta Sessions, Setlist y todas las que, a la fecha, reunen lo mejor del año en curso.