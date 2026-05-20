¿Murió el rey Carlos III? El alarmante error de una radio británica que encendió las redes

Una confusión técnica encendió las redes sociales y generó preocupación en el Reino Unido. La emisora local Radio Caroline se vio obligada a ofrecer disculpas públicas después de haber anunciado, por error, la supuesta muerte del rey Carlos III.

¿Qué le pasó al rey Carlos III?

El incidente ocurrió el martes por la tarde, cuando la estación activó accidentalmente el llamado “protocolo Monarca”, un procedimiento reservado exclusivamente para la eventual muerte del soberano británico.

El fallo se debió a un problema técnico en el sistema. IG theroyalfamily

Según explicó posteriormente el director de la emisora, Peter Moore, el sistema se disparó de forma automática debido a un error técnico en el estudio principal, lo que provocó la emisión de un mensaje que anunciaba el fallecimiento del rey.

El anuncio fue seguido, como dicta el protocolo, por el himno nacional británico ‘God Save the King’ y por un breve silencio en la programación. Durante aproximadamente 15 minutos, la emisora suspendió su transmisión habitual, lo que aumentó la confusión entre los oyentes que escuchaban la señal en ese momento.

La emisora activó accidentalmente el “protocolo Monarca”. IG theroyalfamily

Radio británica pide disculpas por anunciar la muerte del rey Carlos

La situación escaló rápidamente cuando usuarios en redes sociales comenzaron a difundir capturas y comentarios sobre la supuesta muerte del monarca, generando una ola de rumores que se viralizó en cuestión de minutos.

Sin embargo, poco después la emisora retomó la programación normal y aclaró lo ocurrido, confirmando que todo se había tratado de un error técnico.

La radio suspendió su programación durante 15 minutos y posteriormente pidió disculpas públicas. IG theroyalfamily

En un comunicado publicado en redes sociales, Peter Moore lamentó lo sucedido y explicó que “el protocolo Monarca, que todas las emisoras del Reino Unido tienen preparado con la esperanza de no tener que utilizarlo nunca, se activó por error debido a un fallo informático”.

La emisora, fundada en 1964 y con una larga historia en la radiodifusión británica, destacó que este tipo de protocolos existen para garantizar una cobertura inmediata en caso del fallecimiento de un monarca.

Sin embargo, reconoció que su activación accidental representa un error grave que nunca debió ocurrir. También ofreció disculpas directas al rey y a su audiencia por la confusión generada.

¿Cuál es el estado de salud del rey Carlos III?

Carlos III, de 77 años, continúa con su agenda pública mientras recibe tratamiento por un cáncer diagnosticado en 2024, una condición que ha mantenido bajo supervisión médica pero que no le ha impedido retomar parte de sus compromisos institucionales.

Carlos III continúa con tratamiento médico por cáncer. IG theroyalfamily

El incidente ocurrió mientras el soberano realizaba una visita oficial a Irlanda del Norte junto a la reina consorte Camila, lo que añadió aún más sensibilidad al error. Por ahora, el rey continuará con sus actividades oficiales sin cambios en su agenda.

Tras el fallo, Radio Caroline retiró el programa del martes de su plataforma digital y aseguró que revisará sus sistemas para evitar que algo similar vuelva a suceder.

Además, reiteró su respeto hacia la familia real británica y recordó su vínculo histórico con la cobertura de eventos oficiales, como los mensajes navideños de la fallecida reina Isabel II y del actual monarca.