Algunas historias familiares encuentran en el cine una forma de enfrentar heridas que permanecieron abiertas durante años. Ese es uno de los ejes de El ser querido, la nueva película del director español Rodrigo Sorogoyen, protagonizada por Javier Bardem y Victoria Luengo.

La cinta llega a los cines españoles este 26 de agosto de 2026, después de formar parte de la Sección Oficial a Competición del Festival de Cannes.

El ser querido representa el séptimo largometraje del cineasta madrileño y que, en esta ocasión, decidió dejarse llevar más por el instinto para contar su historia. Conoce quién es quién en esta cinta que llegará a la pantalla grande.

“El ser querido” quién es quién en la película protagonizada por Javier Bardem IG: @acontrafilms

¿Quién es quién en El ser querido? Este es el reparto de la película con Javier Bardem

El centro de El ser querido está en Esteban Martínez y Emilia Martínez, padre e hija interpretados por Javier Bardem y Victoria Luengo. Ambos deben reencontrarse después de varios años de distancia y trabajar juntos en una película.

La sinopsis oficial de la distribuidora señala que el proyecto cinematográfico pone nuevamente en contacto a los dos personajes, cuya relación está marcada por un pasado complicado.

La película está dirigida por Rodrigo Sorogoyen y cuenta con un reparto en el que también aparecen Melina Matthews, Raúl Arévalo, Marina Foïs, Mourad Ouani y Malena Villa, entre otros.

Javier Bardem interpreta a Esteban Martínez, un director de cine reconocido que atraviesa una etapa marcada por los excesos y las consecuencias de su pasado.

Victoria Luengo da vida a Emilia Martínez, su hija, una actriz cuya carrera no atraviesa su mejor momento y que vuelve a encontrarse con su padre cuando él decide contar con ella para su nueva película.

El reparto se completa con intérpretes como:

Raúl Arévalo como César

Marina Foïs como Mariana Cellier

Melina Matthews como Bárbara

Mourad Ouani como Bilal

Raúl Prieto como Raúl

Núria Prims como Charo

Pablo Gómez-Pando como Pablo

Malena Villa como Malena

La historia coloca a los personajes en un escenario especialmente particular: un rodaje cinematográfico que obliga a Esteban y Emilia a convivir y trabajar juntos, mientras salen a la superficie conflictos que permanecieron sin resolver.

“El ser querido” quién es quién en la película protagonizada por Javier Bardem IG: @acontrafilms

Javier Bardem interpreta a Esteban Martínez, el protagonista de El ser querido

Javier Bardem interpreta a Esteban Martínez, un prestigioso director de cine cuya trayectoria profesional contrasta con la compleja relación que mantiene con su hija.

Esteban decide regresar a España y emprender un nuevo proyecto cinematográfico. Para la película que prepara necesita a Emilia, una actriz que no ha conseguido consolidar la carrera que esperaba. El encuentro profesional termina por convertirse en un reencuentro personal.

La propuesta permite que Bardem interprete a un personaje alejado de la imagen tradicional del protagonista heroico. Esteban carga con un pasado de violencia y excesos y debe enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones, especialmente en su relación con Emilia.

El personaje también representa una oportunidad para que Bardem trabaje nuevamente dentro del cine español, con el reto de interpretar a un hombre que debe enfrentarse a situaciones incómodas y a las consecuencias de sus propias decisiones.

La actuación de Bardem se convirtió, además, en uno de los principales focos de atención desde Cannes. Para el actor, Esteban no es únicamente un director exitoso: es un hombre que tiene que observar de frente la relación que construyó —o dejó de construir— con su hija.

“El ser querido” quién es quién en la película protagonizada por Javier Bardem IG: @acontrafilms

Victoria Luengo es Emilia Martínez, la hija de Javier Bardem en la película

Victoria Luengo interpreta a Emilia Martínez, una actriz que mantiene una relación distante con su padre.

Emilia no se encuentra en el mismo punto profesional que Esteban. Mientras él es un cineasta reconocido, ella intenta abrirse camino en una industria que no le ha dado el reconocimiento que esperaba.

El reencuentro entre ambos ocurre cuando Esteban prepara una nueva película y decide contar con Emilia. La oportunidad profesional obliga a los dos a compartir espacio y a revisar las circunstancias que provocaron su distanciamiento.

En este proyecto, Sorogoyen vuelve a trabajar con Victoria Luengo después de Antidisturbios, pero ahora la coloca frente a uno de los actores españoles más reconocidos internacionalmente, Javier Bardem.

La actriz también se encuentra en un momento importante de su carrera. El ser querido llega después de que Luengo consolidara una trayectoria destacada en televisión y cine, con Antidisturbios como uno de los trabajos que contribuyeron a darle mayor visibilidad.

En la película, su personaje permite observar la historia desde el punto de vista de una hija que debe decidir qué hacer con una relación que quedó interrumpida durante años.

“El ser querido” quién es quién en la película protagonizada por Javier Bardem IG: @acontrafilms

¿De qué trata El ser querido y quién dirige la película de Javier Bardem?

El ser querido es un drama familiar dirigido por Rodrigo Sorogoyen y escrito por el propio cineasta junto con Isabel Peña.

La historia se centra en Esteban Martínez, un director de cine reconocido que regresa a España y prepara una nueva película. Para protagonizarla elige a su hija Emilia, una actriz cuya carrera atraviesa un momento complicado.

La decisión tiene consecuencias que van más allá del rodaje. Padre e hija llevan años distanciados y el proyecto cinematográfico los obliga a convivir y trabajar juntos. Esa situación hace que reaparezcan conflictos relacionados con su pasado y con la manera en que cada uno recuerda su relación.

El proyecto también supone una nueva etapa para Sorogoyen. La Academia de Cine presenta El ser querido como su séptimo largometraje y destaca el cambio de registro del director, quien se concentra en una historia íntima protagonizada por un padre y una hija.

La película tuvo su estreno internacional en Cannes antes de iniciar su recorrido comercial. Finalmente, El ser querido llega a las salas españolas este 26 de agosto de 2026.