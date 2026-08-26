Yanet García es eliminada de La Casa de los Famosos 2026: ¿por qué salió del reality show?

Yanet García quedó eliminada de La Casa de los Famosos México 2026 luego de no recibir suficientes votos de sus compañeros para regresar del Exilio. La conductora, conocida como la “Chica del Clima”, perdió su lugar frente a Ese Pérez y Luis Chaparro, quienes sí pudieron volver a la casa principal.

Su salida ocurrió como parte de “La Mudanza”, una dinámica en la que el público eligió a tres participantes considerados los “muebles” de la temporada. De esta manera, Yanet, Ese Pérez y Luis Chaparro fueron enviados temporalmente al Exilio, aunque uno de ellos tendría que abandonar definitivamente la competencia.

Foto: Instagram iamyanetgarcia

¿Por qué eliminaron a Yanet García de La Casa de los Famosos 2026?

Para decidir quiénes regresarían, los habitantes pasaron individualmente al confesionario y votaron por la persona que deseaban tener nuevamente en la casa. En esta ocasión, no fue necesario que explicaran públicamente las razones de su elección.

Al concluir la votación, Ese Pérez consiguió el apoyo de seis compañeros y se colocó en el primer lugar. Luis Chaparro obtuvo tres votos, mientras que Yanet García solamente recibió dos, por lo que fue eliminada del reality.

Instagram: La casa de los famosos

Este resultado convirtió a la conductora en la participante con menos respaldo entre los tres habitantes enviados al Exilio. Brianda Deyanara y Yahir fueron los únicos famosos que decidieron votar por ella.

¿Por quién votó cada habitante?

La mayoría de los votos fueron para Ese Pérez, quien logró asegurar rápidamente su regreso a la competencia. Así votaron los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026:

Masad Al-Tamimi: Luis Chaparro

Brianda Deyanara: Yanet García

Aldo Rendón: Ese Pérez

Cynthia Klitbo: Luis Chaparro

Flor Vigna: Ese Pérez

Yahir: Yanet García

Mariana Ochoa: Ese Pérez

Ernesto Laguardia: Luis Chaparro

Karina Torres: Ese Pérez

Memo Schutz: Ese Pérez

Gema Garoa: Ese Pérez

Con seis votos, Ese Pérez fue el primero en recibir la noticia de que podía reunirse con sus compañeros. El creador de contenido regresó durante la celebración de su cumpleaños y encontró un pastel preparado por la producción.

Durante su estancia en el Exilio, el influencer también recibió una serenata desde el exterior por parte de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, quien acudió para acompañarlo a la distancia en esta fecha especial.

Luis Chaparro también regresó a la competencia

Después de anunciar el regreso de Ese Pérez, Luis Chaparro y Yanet García permanecieron en el Exilio mientras esperaban la decisión definitiva. Con tres votos, el influencer ocupó el segundo lugar y obtuvo otra oportunidad para continuar dentro del programa.

Yanet García queda fuera tras la dinámica de “La Mudanza”

“La Mudanza” fue implementada después de las críticas relacionadas con la falta de contenido, estrategias y conflictos durante la temporada. Mediante esta actividad, los seguidores del programa pudieron elegir a los participantes que consideraban menos activos dentro de la casa.

Yanet García Especial

En el lenguaje utilizado por los seguidores de los realities, la palabra “mueble” se refiere a una persona que participa poco o que no genera suficientes momentos relevantes para el programa.

Aunque Yanet García fue enviada al Exilio junto con Ese Pérez y Luis Chaparro, no consiguió el apoyo necesario para regresar.