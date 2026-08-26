Del duelo al amor, el corazón Nómada de Christian Jean rumbo a su show en el Pepsi Center

Durante más de una década, Christian Jean construyó su carrera al frente de Reyno, el proyecto de rock alternativo que formó junto con Pablo Cantú y que se convirtió en una de las propuestas más reconocibles de su generación. Sin embargo, después de una separación profesional, un matrimonio y varios años de trabajo constante, decidió detenerse para mirar lo que ha construido y descubrir qué sigue.

De pronto no te das cuenta y no paras: disco, disco, canción, canción, pa, pa, pa”, contó Jean. “Me llegó un momento de decir: necesito, en vez de seguir buscando qué más hacer, ver tantito hacia atrás y decir, ya hice todo esto, lo quiero disfrutar un poco antes de dar el siguiente paso”.

Ese alto llegó después de un periodo especialmente intenso. Mientras Reyno trabajaba en Nómada, su producción más reciente, Jean enfrentó la separación de su exsocio dentro del proyecto y, en el extremo opuesto de su vida personal, contrajo matrimonio.

Por un lado, una separación, y por el otro, una celebración con otra persona. La separación de mi exsocio dentro del proyecto fue algo muy duro y que, a través de la música, pude sanar de alguna manera. Y por el otro lado, pues me casé”, explicó el músico a Excélsior.

Nómada comenzó a tomar forma desde 2022, cuando Jean empezó a trabajar una canción del mismo nombre que posteriormente grabó con Camilo Séptimo. Aquella composición terminó dando nombre a un álbum en el que el músico reúne distintas experiencias alrededor del movimiento y el autodescubrimiento.

Todos somos nómadas. De alguna u otra manera estamos en constante movimiento, en constante evolución, en constante descubrimiento de quiénes somos y qué es el mundo y quiénes son los demás”, reflexionó.

Del dolor a la aceptación

Las experiencias que atravesó mientras escribía terminaron encontrando espacio en las canciones. Jean identifica en el álbum momentos de pérdida y de incertidumbre, pero también otros relacionados con la esperanza y la seguridad.

Era como una cosa agridulce que me llevó a escribir este disco. Tiene como estos dos tonos, como de pérdida, como de miedo, como de incertidumbre, pero por el otro lado hay como una seguridad y hay una esperanza y hay una luz”, señaló.

Esa mezcla también está relacionada con la manera en que entiende la música y su capacidad para conectar experiencias personales con quienes la escuchan.

La gente se puede llegar a identificar con cualquier cosa, pero hay ciertos estados de ánimo en donde es más fácil generar esa conexión. La vulnerabilidad es un ejemplo, la esperanza es otro ejemplo”, afirmó durante la charla.

Ahora mira hacia otro lado

Con Reyno en una pausa creativa, Jean encontró tiempo para trabajar en otras áreas de la música. Produce a Rubytates, Eric Flamel, Florencia y Leonardo de Lozanne, además de desarrollar una nueva banda junto a Coe, integrante de Camilo Séptimo.

Cuando no estoy en modo artista, me encanta estar en modo productor, mixer, masterizador, todo eso, porque también soy muy apasionado de esos temas. Soy bastante de computadora y nerd”, expresó entre risas.

Mientras descubre hacia dónde llevará esos nuevos proyectos, Jean también se prepara para presentar Nómada en vivo. Reyno llegará al Pepsi Center el próximo 17 de septiembre con un espectáculo construido alrededor del concepto del álbum. Por ahora, el músico prefiere no adelantar cuál será su siguiente destino.

“Creo que ese es el momento ahorita: tratar de estar más tranquilo creativamente con Reyno y dejar que vaya apareciendo el camino hacia dónde es esta vez”, concluyó