Verónica Castro explota contra su hijo Cristian Castro: “¡Mentiroso e inmaduro!”

La reconocida actriz Verónica Castro explotó contra su hijo, Cristian Castro, a quien tildó de ‘mentiroso e inmaduro’ y dijo sentirse decepcionada de él.

El cantante Cristian Castro se encuentra en el ojo de la polémica, otra vez, pues es algo que siempre lo rodea debido a su personalidad pública impredecible y muy mediática.

A lo largo de su vida, el hijo de Verónica Castro ha llamado la atención tanto por su vida privada como por sus declaraciones, cambios de imagen y comportamiento en entrevistas o redes sociales.

Uno de los principales motivos es su vida sentimental. Sus matrimonios, rupturas y romances han sido constantemente tema de conversación. Además de la relación con su madre que también es muy comentada debido a rumores de distanciamientos y conflictos familiares.

Esto último, precisamente, es lo que lo pone otra vez en controversia.

¿Por qué se enojó Verónica Castro con su hijo Cristian Castro?

Verónica Castro explota contra Cristian Castro. Especial

Hace algunos días, la reconocida actriz mencionó que su hijo tenía novia y la relación marchaba perfectamente. Según lo que el cantante le había contado es que salía con Victoria Kühne. Sin embargo, después fue el propio Cristian Castro, quien, en una entrevista en el programa De Primera Mano, negó que estuviera saliendo con la empresaria.

No sé si se dio ese como chispazo de que éramos novios, pero no, somos colegas, amigo. Es una persona muy amable, ella es una amiga, la verdad, y fue muy gentil conmigo. Lo único que tengo es agradecimiento”, aseguró el cantante.

Las declaraciones sorprendieron debido a que anteriormente ambos fueron vistos muy cercanos y porque la propia empresaria había confirmado públicamente el romance con el cantante.

Verónica Castro se enojó con su hijo porque en realidad ella también había creído en su romance y hasta había declarado al respecto, quedando mal ante la prensa por culpa de su supuesta ‘broma’.

‘Mentiroso e inmaduro’

Cristian Castro y Victoria Kühne. Especial

Fue en el programa Ventaneando en donde la actriz habló sobre su hijo, Cristian Castro. Dijo sentirse decepcionada por la manera en que se manejó la información sobre esa relación, pues aseguró que ella también creyó en el romance y terminó respaldándolo públicamente.

Les vio la cara a todos como siempre", dijo al programa.

Verónica señaló que desconoce qué ocurrió realmente entre Cristian y Victoria, porque según ella, sí existió una relación, pero aparentemente su hijo fue quien decidió dar un paso atrás.

Yo no sé, yo creo que sí eran novios y yo creo que este se echó para atrás ... sí es tonto, esta mujer tiene lo que quiere, abre la boca y tiene lo que se le da la gana, tiene dos Grammys, la única mujer de México que tiene Grammys americanos como productora", expresó.

En tanto, refirió que ella es la que queda mal por lo que dijo y que lo tiene que regañar porque es su madre.

Se echó para atrás, yo lo vi. No me ha hablado, quedó muy mal, me preguntan cosas y quedo como idiota, porque voy, dijo estar con ella y ahora resulta que no es así (...) yo lo regaño, le digo las cosas que están mal, soy su mamá y nadie más lo va a hacer”, declaró.

Asimismo, explicó que la situación le provocó incomodidad porque conoce desde hace años a la familia de la empresaria y consideró a Cristian como un inmaduro.

Esto me tomó por sorpresa, quedo mal con sus papás, yo conozco a su mamá desde hace muchos años. No puedes decir esta chica, muchacha o niña, es una mujer hecha y derecha, tiene su propio dinero, es de las más importantes de América Latina, si dijo que no y se echó para atrás, pues qué güey, porque él perdió”, agregó.

Sobre Victoria Kühne aseguró que nunca le habría exigido nada a Cristian pues ella misma es autosuficiente.

Él lo anunció, ellos me hablaron para confirmar su romance (...) Estaban juntos, ahora no puede decir que no, estuvo mal que dijo esa tontería (...) Es muy inmaduro, imagínate, todo mal. Me muero de la pena con la familia, le debo decir ‘perdona al estúpido de mi hijo’, tengo que platicar con ellos”, comentó.

En tanto, advirtió que su hijo es un mentiroso y que lo ha repetido en diferentes ocasiones, incluso frente a los medios: “Tengan cuidado porque siempre dice mentiras”.

¿Conflictos familiares?

Además de explotar contra su hijo por la supuesta relación con Victoria Kühne, Verónica Castro también habló sobre el eciente Día de las Madres, fecha en la que, según contó, Cristian no la llamó personalmente.

No me habló el día de las madres, me mandó unas pinches florecitas...estoy muy enojada, imagínate, yo también quedo bien mal porque la prensa también me está preguntando a mí un montón de cosas, quedo yo como idiota, y la verdad sí quedé como idiota porque yo también voy y lo digo".

Pese al enojo, Verónica dejó claro que continúa siendo frontal con su hijo y que no piensa dejar de señalarle aquello que considera incorrecto.

Espontaneidad de Cristian Castro lo mete en polémica

Cristian Castro. Carlos Canabal Obrador

Cristian Castro suele estar en el ojo de la polémica debido a sus declaraciones. En entrevistas habla sin filtro sobre temas personales, relaciones, música e incluso hábitos de vida, lo que suele provocar críticas o burlas. Esa espontaneidad hace que parte del público lo vea como una figura impredecible dentro del espectáculo.

Otro aspecto que genera conversación es su imagen pública. Cristian suele sorprender con cambios drásticos de look, desde cabello teñido hasta estilos extravagantes que rápidamente se vuelven virales en redes sociales. Muchas veces sus apariciones provocan memes y debates entre quienes lo consideran auténtico y quienes creen que busca llamar la atención.

Pese a todo ello, Cristian Castro sigue siendo reconocido por su talento vocal y por éxitos como Azul, Lloviendo Estrellas y Por Amarte Así. De hecho, muchas personas consideran que su capacidad como intérprete es lo que logra mantenerlo vigente incluso cuando su vida personal se convierte en noticia.

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